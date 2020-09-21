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На дорогах Кременчука виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 509

 

Пройти огляд керманич відмовився

Сьогодні, 24 вересня, близько 11.00, на вулиці Академіка Герасимовича інспектори зупинили Reno Master, тому що водій розмовляв мобільним телефоном за кермом. Патрульна поліція повідомила, що під час спілкування з 30-річним чоловіком поліцейські виявили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння.


Пройти огляд у лікаря-нарколога водій категорично відмовився.


Патрульні склали на керманича адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Користування водієм засобами зв'язку під час руху) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол
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