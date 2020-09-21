На дорогах Кременчука виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

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Сьогодні, 24 вересня, близько 11.00, на вулиці Академіка Герасимовича інспектори зупинили Reno Master, тому що водій розмовляв мобільним телефоном за кермом. Патрульна поліція повідомила, що під час спілкування з 30-річним чоловіком поліцейські виявили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння.





Пройти огляд у лікаря-нарколога водій категорично відмовився.





Патрульні склали на керманича адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (Користування водієм засобами зв'язку під час руху) КУпАП.