Для Ба та Ді: літнім кременчужанам доставлять 1300 тисячі продуктових наборів

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Акція «Подаруй свято Ба та Ді» триває, до неї можуть долучитися всі небайдужі

Кременчук отримав 1300 тисячі продуктових наборів для вручення одиноким кременчужанам віком 75+, які перебувають на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування населення Автозаводського та Крюківського районів. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста. Набори надали партнери Кременчука – фонд «Життєлюб», Rozetka та «Нова пошта» в рамках акції «Подаруй свято Ба та Ді».





І уже сьогодні працівники терцентрів та волонтери молодіжного парламенту Кременчука розпочали адресну доставку продуктових наборів у домівки літніх кременчужан. Упродовж трьох днів всі набори доставлять за місцем проживання самотніх жителів.





Акція «Подаруй свято Ба та Ді» триває. Через сайт Rozetka всі небайдужі можуть оплатити вартість продуктового набору, який потім соціальні робітники доставлять в оселі тих людей, які потребують такої допомоги і отримають новорічні вітання.