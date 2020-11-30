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Кременчук, Споживач

Подаруйте свято Ба та Ді: оплатіть «підвішений» продуктовий набір

Сьогодні, 07:21 Переглядів: 156

 

Так ви зможете поділитися душевним теплом з самотніми літніми людьми

Кременчук знову увійшов до переліку міст, які включені до проєкту «Подаруйте свято Ба та Ді», завдяки якому кожен бажаючий може подарувати самотнім літнім людям набір продуктів. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, ініціаторами проєкту є Rozetka, «Нова пошта» та фонд «Життєлюб». 

 

Цей соціальний проєкт проводився з 1 квітня. Він працював в Києві, Дніпрі, Львові, Новій Каховці і у Кременчуці.

 

Наразі, як і минулого разу, на сайті Rozetka всі небайдужі можуть оплатити вартість продуктового набору, який соціальні працівники з волонтерами доставлять самотнім пенсіонерам у період карантину.

 

Схема проста:

  • оплачуєте на сайті Rozetka продуктовий набір «Життєлюб»;
  • потім фонд «Життєлюб» розподіляє усі «підвішені» пакети між містами, що беруть участь в ініціативі;
  • «Нова пошта» формує та доставляє їх до соціальної служби кожного міста;
  • далі команди соцпрацівників розвозитимуть набори самотнім літнім людям.

Набір коштує 250 гривень. Складається він із пряників, шпротів, зеленого горошку, гречаної крупи, рису, олії соняшникової, цукру, макаронів та маринованих корнішонів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: помощь карантин пенсионеры продукты
компанія «Інтера Люкс»

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