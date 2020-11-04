Мама двох діток з Кременчука Людмила Яресько потребує допомоги в боротьбі з раком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 682

30-річна кременчужанка Людмила Яресько – мати двох діток. Старшій донечці зараз 9 років, а синочку лише 10 місяців. Людмила працює медсестрою у школі та протягом всього життя допомагала дітям, але зараз сама потребує допомоги.





Тиждень тому у кременчужанки виявили страшний діагноз – гострий лейкоз. Тож тепер на неї чекає курс складного та дороговартісного лікування: хіміотерапія та переливання крові. Наразі Людмила не працює, адже перебуває у декретній відпустці, а близькі не можуть самостійно впоратись з цим, тож звертаються до всіх небайдужих за допомогою.









Наразі Людмила знаходиться у Києві на лікуванні в інституті раку та чекає на нашу з вами допомогу.





Номер картки: 5168 7574 0269 9286 (Яресько Людмила Вікторівна) або 5169 3075 0737 8888 (брат Яресько Руслан Вікторович).