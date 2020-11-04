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Кременчук, Благодійність

Мама двох діток з Кременчука Людмила Яресько потребує допомоги в боротьбі з раком

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 682

 

Тиждень тому кременчужанці встановили діагноз - гострий лейкоз

30-річна кременчужанка Людмила Яресько – мати двох діток. Старшій донечці зараз 9 років, а синочку лише 10 місяців. Людмила працює медсестрою у школі та протягом всього життя допомагала дітям, але зараз сама потребує допомоги.


Тиждень тому у кременчужанки виявили страшний діагноз – гострий лейкоз. Тож тепер на неї чекає курс складного та дороговартісного лікування: хіміотерапія та переливання крові. Наразі Людмила не працює, адже перебуває у декретній відпустці, а близькі не можуть самостійно впоратись з цим, тож звертаються до всіх небайдужих за допомогою.


 


Наразі Людмила знаходиться у Києві на лікуванні в інституті раку та чекає на нашу з вами допомогу. 


Номер картки: 5168 7574 0269 9286 (Яресько Людмила Вікторівна) або 5169 3075 0737 8888 (брат Яресько Руслан Вікторович).

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность благодійність
компанія «Інтера Люкс»
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