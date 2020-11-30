У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко, яка вночі втекла з лікарні

У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, дівчина втекла з лікарні сьогодні, 2 грудня близько 2.30.
Прикмети: середнього зросту, худорлява, волосся середньої довжини (нижче лопаток) темного русявого кольору, заплетене в 2 коси.
Одягнена в штани та светр темного кольору, без верхнього одягу.
Дівчина раніше вже тікала і з дому, і з лікарні.
Якщо у вас є інформація про те, де знаходиться Аміна - зверніться за тел. 0997933504, 0972690614 або 102.