У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко, яка вночі втекла з лікарні

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 2 909

У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, дівчина втекла з лікарні сьогодні, 2 грудня близько 2.30.





Прикмети: середнього зросту, худорлява, волосся середньої довжини (нижче лопаток) темного русявого кольору, заплетене в 2 коси.

Одягнена в штани та светр темного кольору, без верхнього одягу.





Дівчина раніше вже тікала і з дому, і з лікарні.





Якщо у вас є інформація про те, де знаходиться Аміна - зверніться за тел. 0997933504, 0972690614 або 102.