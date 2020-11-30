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У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко, яка вночі втекла з лікарні

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 2 909

 

Дівчина тікає не вперше

У Кременчуці розшукують 16-річну Аміну Нікітенко. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, дівчина втекла з лікарні сьогодні, 2 грудня близько 2.30. 


Прикмети: середнього зросту, худорлява, волосся середньої довжини (нижче лопаток) темного русявого кольору, заплетене в 2 коси.

Одягнена в штани та светр темного кольору, без верхнього одягу.


Дівчина раніше вже тікала і з дому, і з лікарні. 


Якщо у вас є інформація про те, де знаходиться Аміна - зверніться за тел. 0997933504, 0972690614 або 102. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розшук
компанія «Інтера Люкс»

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