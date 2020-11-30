Кременчужани, які не мають права на пенсію, можуть оформити у ЦНАПі соціальну допомогу

Хто та на який строк її може отримати
З 2 грудня кременчужани, які не мають права на пенсію, можуть оформити у ЦНАПі державну соціальну допомогу (послуга 58/59-33).
Така допомога призначається особі, яка одночасно відповідає наступним умовам:
- є дитиною померлого годувальника, або досягла відповідного віку та не має права отримувати у зв’язку з цим пенсію відповідно до закону, або визнана особою з інвалідністю у встановленому порядку;
- не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві;
- є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);
- є особою з інвалідністю I групи.
Допомога призначається на строк:
- особам, які досягли відповідного віку – довічно;
- особам з інвалідністю – на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи;
- дитині померлого годувальника – до досягнення 18 років (учням/студентам державна соціальна допомога призначається до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні).
Детальніше з переліком необхідних документів, порядком та способом їх подання, строками надання послуг тощо можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАПу. Аби уточнити деталі замовлення послуг та для реєстрації в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.