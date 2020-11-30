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Кременчужани, які не мають права на пенсію, можуть оформити у ЦНАПі соціальну допомогу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 740

 

Хто та на який строк її може отримати

З 2 грудня кременчужани, які не мають права на пенсію, можуть оформити у ЦНАПі державну соціальну допомогу (послуга 58/59-33).


Така допомога призначається особі, яка одночасно відповідає наступним умовам:


  • є дитиною померлого годувальника, або досягла відповідного віку та не має права отримувати у зв’язку з цим пенсію відповідно до закону, або визнана особою з інвалідністю у встановленому порядку;
  • не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві;
  • є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);
  • є особою з інвалідністю I групи.


Допомога призначається на строк:

  • особам, які досягли відповідного віку – довічно;
  • особам з інвалідністю – на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи;
  • дитині померлого годувальника – до досягнення 18 років (учням/студентам державна соціальна допомога призначається до закінчення ними закладів освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні).

 

Детальніше з переліком необхідних документів, порядком та способом їх подання, строками надання послуг тощо можна ознайомитися у відповідних інформаційних картках на сайті ЦНАПу. Аби уточнити деталі замовлення послуг та для реєстрації в електронну чергу ЦНАП телефонуйте: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП ЦПАУ социальные выплаты
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