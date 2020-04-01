Замов продукти для Ба та Ді: у Кременчуці запускають проєкт «підвішених» продуктових наборів

Сегодня, 15:18 Просмотров: 1 701 Комментариев: 2

Від сьогодні, 1 квітня, Кременчук доєднався до «Замов продукти для Ба та Ді» - продовольчої допомоги людям старшого віку, для яких походи в магазин – це великий ризик для здоров’я і життя.





Громадська діячка Ярослава Гресь розповіла у студії Сніданку 1+1 про ініціативу «Замов продукти для Ба та Ді». Проєкт «підвішених» продуктів працює у Києві, Дніпрі та Львові. Всього за 5 днів українці підвісили 12 тисяч таких продуктових наборів.





- Сьогодні запускаємо ще два міста: Кременчук та Нова Каховка. Сподіваюсь, що швидко зберемо, тому що Кременчуку потрібно 1700 наборів, а Новій Каховці 1500. З такою активністю, яку проявляють українці, це можна зробити за один день, - повідомила активістка Ярослава Гресь.





Нагадаємо, що у Кременчуці діє дві волонтерські групи, які допомомагають літнім людям.









*ROZETKA, «Нова пошта» та фонд «Життєлюб» за підтримки міських адміністрацій запустили проєкт допомоги літнім людям. Відсьогодні на сайті rozetka.ua можна оплатити продуктовий набір, який доставлять пенсіонерам.



Наразі проєкт працює в тестовому режимі в трьох містах: Києві, Дніпрі та Львові.





«Підвішений» пакет — це набір базових продуктів для людей похилого віку, що входять до найбільш вразливої до коронавірусу категорії. Завдяки проєкту тисячі пенсіонерів зможуть залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи надвір.