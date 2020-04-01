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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Замов продукти для Ба та Ді: у Кременчуці запускають проєкт «підвішених» продуктових наборів

Сегодня, 15:18 Просмотров: 1 701 Комментариев: 2

  

За 5 днів українці підвісили 12 тисяч таких продуктових наборів

Від сьогодні, 1 квітня, Кременчук доєднався до «Замов продукти для Ба та Ді» - продовольчої допомоги людям старшого віку, для яких походи в магазин – це великий ризик для здоров’я і життя. 


Громадська діячка Ярослава Гресь розповіла у студії Сніданку 1+1 про ініціативу «Замов продукти для Ба та Ді». Проєкт «підвішених» продуктів працює у Києві, Дніпрі та Львові. Всього за 5 днів українці підвісили 12 тисяч таких продуктових наборів. 


- Сьогодні запускаємо ще два міста: Кременчук та Нова Каховка. Сподіваюсь, що швидко зберемо, тому що Кременчуку потрібно 1700 наборів, а Новій Каховці 1500. З такою активністю, яку проявляють українці, це можна зробити за один день, - повідомила активістка Ярослава Гресь.


Нагадаємо, що у Кременчуці діє дві волонтерські групи, які допомомагають літнім людям. 


Пенсіонерам краще сидіти вдома: в аптеку та магазин за них сходять волонтери


*ROZETKA, «Нова пошта» та фонд «Життєлюб» за підтримки міських адміністрацій запустили проєкт допомоги літнім людям. Відсьогодні на сайті rozetka.ua можна оплатити продуктовий набір, який доставлять пенсіонерам.


Наразі проєкт працює в тестовому режимі в трьох містах: Києві, Дніпрі та Львові.


«Підвішений» пакет — це набір базових продуктів для людей похилого віку, що входять до найбільш вразливої до коронавірусу категорії. Завдяки проєкту тисячі пенсіонерів зможуть залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку, виходячи надвір.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: помощь карантин пенсионеры

Комментарии: 2

844
jondin:
Сегодня, 16:30

Розетка с новой почтой єто издевательство над пенсионерами при том что єто будет с 3.04 стоить от 60-90 грн. так и наборі за 580 грн. из мясного 2 сардині и 2 мясніх консерві


+2
34
GrayVaC:
Сегодня, 17:21

И для чего бедные пенсионеры налоги государству платили???

Чтоб потом простые граждане вместо государства их опекали!!!

 Пусть тогда налоги отменяют.

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0
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