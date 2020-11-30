Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
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Україна345149
Кременчук1577
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірусом інфікувалися 84 дорослих та 4 дитини

Вчора, 21:39 Переглядів: 953

За добу одужало 92 людини, два пацієнти померли

2 грудня в місті зареєстрували 84 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, інфікувалися 50 жінок віком від 24 до 80 років та 34 чоловіки віком від 19 до 90 років. Також захворіло чотири дитини від 11 до 15 років.


77 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 7 – лікуються в інфекційних шпиталях.

За добу одужало 92 людини. На жаль, два пацієнти померли.


Всього у Кременчуці налічують 3234 випадки COVID-19, одужало 1790, померло 85.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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