У Кременчуці коронавірусом інфікувалися 84 дорослих та 4 дитини

Вчора, 21:39 Переглядів: 953

2 грудня в місті зареєстрували 84 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. За даними мерії Кременчука, інфікувалися 50 жінок віком від 24 до 80 років та 34 чоловіки віком від 19 до 90 років. Також захворіло чотири дитини від 11 до 15 років.



77 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 7 – лікуються в інфекційних шпиталях.



За добу одужало 92 людини. На жаль, два пацієнти померли.



Всього у Кременчуці налічують 3234 випадки COVID-19, одужало 1790, померло 85.