У Кременчуці затримали п'яного водія, який їхав на машині без документів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 238

У Кременчуці затримали п'яного водія, який їхав на машині без документів. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 10 грудня вночі.









28-річний керманич їхав вул. Павлівською без світла, за що його і зупинили. Під час спілкування патрульні відчули запах алкоголю від водія. Драгер підтвердив їх підозри, показавши 2.05‰. Посвідчення водія керманич знайти не зміг.









На порушника склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.