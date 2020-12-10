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У Кременчуці затримали п'яного водія, який їхав на машині без документів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 238

 

Водійське посвідчення молодик знайти не зміг

У Кременчуці затримали п'яного водія, який їхав на машині без документів. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 10 грудня вночі.


  


28-річний керманич їхав вул. Павлівською без світла, за що його і зупинили. Під час спілкування патрульні відчули запах алкоголю від водія. Драгер підтвердив їх підозри, показавши 2.05‰. Посвідчення водія керманич знайти не зміг. 


 


На порушника склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

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