«Якби патрульної поліції не було, по вулицям ходив би ППС, який зшибав би дєньги і сємєчки», – Малецький

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 836 Коментарів: 4

Сьогодні, 22 грудня на сесії міської ради приймали «комплексну програму профілактики правопорушень на 2021 рік», яка передбачає виділення коштів на потреби поліції.

Депутат Денис Терещенко (Ревівка) вніс правку і запропонував віддати гроші не патрульним, а Кременчуцькому відділу поліції. Мовляв, вони працюють більше і їм потрібніше:

- Давайте відверто проговоримо це питання. Коли Хатія Деконаїдзе поїхала з України, вона в останню мить не розповіла, для чого вона створювала патрульну поліцію Кременчука і що вона мала робити. Зараз це яскрава така ширма. Ми всі до них телефонуємо, вони приїжджають, щось там слухають, а потім викликають нормальних хлопців з Національної поліції ГУ НП, які захищають населення, розв’язують усі питання, порушують кримінальні справи та таке інше. На мою особисту думку, управління патрульної поліції, яке працює у м. Кременчук, усі завдання перед народом України виконало: вони розбили усі машини, зараз ніхто не хоче іти туди працювати. І перші люди, які йшли на хвилі, вони всі вже залишили ці лави, бо доводиться працювати як раніше. Неодноразові мої особисті прохання про налагодження питання проїзду великовантажного та великогабаритного транспорту через Крюківський міст залишилося поза увагою, – заявив Д. Терещенко.

Віталій Малецький назвав позицію депутата суб’єктивною і наголосив, що насправді «вони працюють»:

- Якби патрульної поліції не було, по вулицям ходив би ППС, який зшибав би дєньги і сємєчки, інагда сігарєти. Я особисто на Молодіжному виріс, я трішки знаю, – сказав мер.

Погодився з Денисом Терещенком і Олександр Плескун (Раківка), пожалівшись на те, що 5 років патрульна поліція ніяк не реагувала на наливайки на Раківці:

- Наливайки працюють усю ніч, не витримують графіку праці відповідні заклади. Ми просили здійснити відповідні дії. Але вибачте, постійні відписки на наші запити. І ці заклади як працювали цілу ніч, так і працюють. А коли ти під’їжджаєш, представляєшся, і просиш все ж таки перевірити графік роботи установи, я не пам’ятаю жодної постанови, яку б винесла дана служба. Якщо ми підтримуємо їх, вони повинні хоч прислухатися до міської ради, до депутатів, – заявив О. Плескун.

Проте правку не прийняли, бо підтримало її лише 8 депутатів.

Депутат Лариса Гориславець, у свою чергу, вказала на те, що програма, яку приймають – це «не профілактика правопорушень, а матеріальна допомога». В. Малецький погодився, сказавши, що «профілактикою» можна назвати лише один пункт програми і заявив, що позаяк гроші виділяють з вільного залишку, який формується наприкінці року, у розробників буде час, аби доопрацювати програму.

Рішення прийняли у цілому.