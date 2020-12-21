Раківці загрожує катастрофа — депутат Плескун

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Олександр Плескун виступив з депутатським запитом про борги КП «Теплоенерго» перед вагонзаводом, через які мікрорайон ризикує залишитися без опалення

22 грудня під час сесії Кременчуцької міськради депутат Олександр Плескун (працівник вагонного заводу) виступив з депутатським запитом про погашення боргів комунального підприємства перед вагонзаводом. Йдеться про теплову енергію для опалення Раківки, яку купує «Теплоенерго» в КВБЗ.





Олександр Плескун почав з того, що опалення Раківки під загрозою - «Кременчукгаз» надіслав повідомлення про відключення газу за борги 24 грудня. У червні КП «Теплоенерго» та КВБЗ узгодили графік погашення заборгованості на 30 млн грн. Наразі «Теплоенерго» не виконує графік, борг КВБЗ сягнув 42 млн грн.





- Таким чином, ПАТ КВБЗ буде не в змозі отримувати побутовий газ від НАК «Нафтогаз України», починаючи з 24.12.20 року, що призведе до катастрофи у мікрорайоні Раківка, - висловився Плескун.



Олександр Плескун виступив з вимогою погасити борги перед КВБЗ. Він зазначив, що є борг і за газ перед «Нафтогазом» - 20 млн грн, а також штрафні санкції близько 5 млн грн.





Мер Кременчука Віталій Малецький запропонував депутатам підтримати запит — і більшістю його підтримали. Проте мер зазначив, що в усьому винні неплатники — і запропонував КП «Теплоенерго» активніше стягувати борги через суд, вживаючи (через виконавчу службу) заходи впливу.





Разом із тим, мер поінформував, що є купа невиконаних судових рішень про стягнення боргів за тепло.