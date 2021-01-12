Траса на Полтаву перекрита: мешканці Підгорівки вийшли на акцію

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 728 Коментарів: 3

Люди постійно ходять по пішоходному переходу

Трасса М-22 «Полтава-Олександрія» перекрита у Підгорівці через акцію протесту, на яку вийшли місцеві мешканці. Люди вимагають зниження тарифів на комунальні послуги.





За інформацією патрульної поліції, на місці працюють правоохоронці.