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Траса на Полтаву перекрита: мешканці Підгорівки вийшли на акцію

Сьогодні, 11:39 Переглядів: 728 Коментарів: 3

 

Люди постійно ходять по пішоходному переходу

Трасса М-22 «Полтава-Олександрія» перекрита у Підгорівці через акцію протесту, на яку вийшли місцеві мешканці. Люди вимагають зниження тарифів на комунальні послуги. 


За інформацією патрульної поліції, на місці працюють правоохоронці. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: перекриття руху акція протесту

Коментарі: 3

245
Kremen.Club:
Сьогодні, 11:53

Так им, водителям. А то ишь чего удумали, тарифы повышать.


9 3
431
Кавоман:
Сьогодні, 12:01

с Підгорівка, вибори2019р.:

Зеленський В. О. 
82.03%

621
Порошенко П. О. 
16.77%
127

Цікаво, хто винен? Водії?

Може у дзеркало подивитися?


10 5
643
evil:
Сьогодні, 12:30

Цитата: Кавоман
Цікаво, хто винен? Водії? Може у дзеркало подивитися?

До сльоз...Он як...Робили це разом. Реготали гуртом под вечірній квартал. Сериал "Слуга народа" вилупивши очі з розкрітим ротом дивилися. На дебатах на стадіоні до порепаних долонів аплодували гомункулу Коломойського. А тепер дороги перекривають...

 

А чего ж новогодние концерты вечернего квартала не блокировали? Боялись что новые выпуски не выйдут? Боялись что по каналу Г+Г квартальной ржаки не покажут? 


7 2

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