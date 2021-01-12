Траса на Полтаву перекрита: мешканці Підгорівки вийшли на акцію

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Люди постійно ходять по пішоходному переходу
Трасса М-22 «Полтава-Олександрія» перекрита у Підгорівці через акцію протесту, на яку вийшли місцеві мешканці. Люди вимагають зниження тарифів на комунальні послуги.
За інформацією патрульної поліції, на місці працюють правоохоронці.
Так им, водителям. А то ишь чего удумали, тарифы повышать.
с Підгорівка, вибори2019р.:
Зеленський В. О. 82.03%
621Порошенко П. О. 16.77%127
Цікаво, хто винен? Водії?
Може у дзеркало подивитися?
До сльоз...Он як...Робили це разом. Реготали гуртом под вечірній квартал. Сериал "Слуга народа" вилупивши очі з розкрітим ротом дивилися. На дебатах на стадіоні до порепаних долонів аплодували гомункулу Коломойського. А тепер дороги перекривають...
А чего ж новогодние концерты вечернего квартала не блокировали? Боялись что новые выпуски не выйдут? Боялись что по каналу Г+Г квартальной ржаки не покажут?