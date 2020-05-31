Виталий Малецкий: живет то в квартире у мамы, то в доме жены

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 2 412 Коментарів: 11

Кременчужанам конечно же интересно, где и как живет мэр Кременчуга Виталий Малецкий, они неоднократно об этом спрашивали.



Мэр опубликовал декларацию за 2019 год. Из неё ясно, что живет мэр хорошо, но на одном постоянном месте не держится. Согласно декларации, у семьи Малецких есть дом площадью 73,2 кв.м., приобретенный в 2016 году. Дом принадлежит жене мэра Марине Малецкой (100% собственность).



Также в декларации указана квартира площадью 49,7 кв.м, – собственность мамы мэра Малецкой Тамары Петровны. Мэр имеет право на проживание там.



А своей квартиры или дома у него нет.



И машины своей тоже нет.





Он имеет право пользоваться папиной машиной Chevrolet AVEO TC58U 2008 года выпуска. Принадлежит автомобиль Алексею Павловичу Малецкому.



Хотя ни машины, ни квартиры у мэра Кременчуга нет, у него есть вполне приличная зарплата – в 2019 году он заработал 737 531 гривен. Эта сумма является наглядным свидетельством того, насколько позитивно отразилась реформа местного самоуправления на благосостоянии местных топ-чиновников – их доходы неуклонно растут. Например, в 2016 году зарплата мэра Кременчуга составляла всего 305 431 грн. А в 2015-м – 120 414 грн (в 2015-м он мэром работал всего два месяца).



Кроме зарплаты мэр имеет «заначку» – 18 000 долларов наличными. Кстати, размер «заначки» вырос за эти годы незначительно. Уже в 2016-м, несмотря на скромную зарплату в 305 431 грн, мэр хранил 16 000 долларов наличными. И в 2015-м, при совсем скромной зарплате 120 414 грн, у него в тумбочке уже лежали 14 000 долларов.



У жены мэра Марины Малецкой наличных сбережений в 2019-м набралось меньше – 6000 долларов. Зато официально заработала она в 2019-м больше мужа – задекларированный доход от её предпринимательской деятельности составил 999 651 грн.



По нашей версии, эту сумму также можно рассматривать, как свидетельство того, насколько позитивно карьерный рост мужа-топ-чиновника влияет на бизнес его жены. В 2015 году, когда Виталий Малецкий лишь стал мэром, его жена получала скромное пособие по безработице – 14 324 гривны. Правда, уже тогда у неё в заначке лежали наличными 8000 долларов.





В 2016-м, когда Малецкий проработал мэром год, его жена всё ещё получала скромное пособие по безработице – 27 011 гривен. И вот в 2019-м, когда мэр уже прочно утвердился на посту, его жена заработала 999 651 гривну. Позитивная динамика на лицо.



Полный текст декларации Виталия Малецкого можно посмотреть здесь.



Кстати, официальная зарплата мэра Кременчуга больше, чем официальная зарплата народного депутата от Кременчуга. В 2019-м Малецкий заработал 737 531 гривну, а Шаповалов – 542 720 гривен.