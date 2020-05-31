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Топ новина, Кременчук, Політика

Виталий Малецкий: живет то в квартире у мамы, то в доме жены

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 2 412 Коментарів: 11

 

Своей квартиры нет, хотя прилично зарабатывает

Кременчужанам конечно же интересно, где и как живет мэр Кременчуга Виталий Малецкий, они неоднократно об этом спрашивали.


Мэр опубликовал декларацию за 2019 год. Из неё ясно, что живет мэр хорошо, но на одном постоянном месте не держится. Согласно декларации, у семьи Малецких есть дом площадью 73,2 кв.м., приобретенный в 2016 году. Дом принадлежит жене мэра Марине Малецкой (100% собственность).


Также в декларации указана квартира площадью 49,7 кв.м, – собственность мамы мэра Малецкой Тамары Петровны. Мэр имеет право на проживание там.


А своей квартиры или дома у него нет.


И машины своей тоже нет.


Он имеет право пользоваться папиной машиной Chevrolet AVEO TC58U 2008 года выпуска. Принадлежит автомобиль Алексею Павловичу Малецкому.


Хотя ни машины, ни квартиры у мэра Кременчуга нет, у него есть вполне приличная зарплата – в 2019 году он заработал 737 531 гривен. Эта сумма является наглядным свидетельством того, насколько позитивно отразилась реформа местного самоуправления на благосостоянии местных топ-чиновников – их доходы неуклонно растут. Например, в 2016 году зарплата мэра Кременчуга составляла всего 305 431 грн. А в 2015-м – 120 414 грн (в 2015-м он мэром работал всего два месяца).


Кроме зарплаты мэр имеет «заначку» – 18 000 долларов наличными. Кстати, размер «заначки» вырос за эти годы незначительно. Уже в 2016-м, несмотря на скромную зарплату в 305 431 грн, мэр хранил 16 000 долларов наличными. И в 2015-м, при совсем скромной зарплате 120 414 грн, у него в тумбочке уже лежали 14 000 долларов.


У жены мэра Марины Малецкой наличных сбережений в 2019-м набралось меньше – 6000 долларов. Зато официально заработала она в 2019-м больше мужа – задекларированный доход от её предпринимательской деятельности составил 999 651 грн.


По нашей версии, эту сумму также можно рассматривать, как свидетельство того, насколько позитивно карьерный рост мужа-топ-чиновника влияет на бизнес его жены. В 2015 году, когда Виталий Малецкий лишь стал мэром, его жена получала скромное пособие по безработице – 14 324 гривны. Правда, уже тогда у неё в заначке лежали наличными 8000 долларов.


В 2016-м, когда Малецкий проработал мэром год, его жена всё ещё получала скромное пособие по безработице – 27 011 гривен. И вот в 2019-м, когда мэр уже прочно утвердился на посту, его жена заработала 999 651 гривну. Позитивная динамика на лицо.


Полный текст декларации Виталия Малецкого можно посмотреть здесь.


Кстати, официальная зарплата мэра Кременчуга больше, чем официальная зарплата народного депутата от Кременчуга. В 2019-м Малецкий заработал 737 531 гривну, а Шаповалов – 542 720 гривен.

6
Автор: Лариса Артеменко
Теги: декларация о доходах доходы топ-чиновников заначка доллары банковские вклады мэр Кременчуга Виталий Малецкий Кременчуг

Коментарі: 11

198
gansit:
Сьогодні, 15:54

smile Видать жена пилит Ветальку,вот он и сбегает к мамке.


11 1
110
Piton78:
Сьогодні, 15:55

Оце так новина мер без постійного місця проживання, хоча що тут дивного, нардеп Віталькин шеф, той взагалі бідний як церковна миша хоча і на BMW Х7, І навіть можна було б їх пожаліти як слуг народу, якби не одне але. С газетки урвали, з вишеньок урвали, з доріг урвали з ємідемії також урвали, а тепер питання, а те жо урвали також задекларували? Гадаю в 2020 будуть і маєтки і автомобілі тільки після виборів бо до виборів повиння бути бідними і нещасними ! Хтось ще вірить у цю маячню?


15 1
116
marinochka__30:
Сьогодні, 16:19

не понимаю,толку что вы перемываете косточки людям и рассуждаете о чужом имуществе


3 26
24
Angel_love:
Сьогодні, 16:23

Вот и смысл с этого....что у вас в жизни изменится после этой информации. Нужно думать и в первую очередь развивать самого себя и ниогда не смотреть на других.


1 13
110
Piton78:
Сьогодні, 16:24

О Віталькина ботоферма проснулась так вот почему он не может купить ні квартиру ні машину армія ботов прожорливая))))))


11 0
1 263
shtai:
Сьогодні, 16:25

Цитата: marinochka__30

не понимаю,толку что вы перемываете косточки людям и рассуждаете о чужом имуществе

Мариночка, а Вы как госслужащий (так как помогаете недомЭру в "сети") тоже подали декларацию о доходах? Или Вы не официально работаете?


11 0
35
Алина Доценко:
Сьогодні, 16:31

вообще всё равно кто где живёт, главное что я в теплоте и в уюте! 


2 7
147
Trevak:
Сьогодні, 16:38

Я не увидел или нету,я про домик в Испании?Ну хорошо,хорошо,может там еще нет крутого домика,но земельный участок с стройматериалом воспроизведенным в строение то есть.


0 0
230
Dmytro:
Сьогодні, 17:00

Говорящая голова имеет крошки со стола. Представьте сколько имеют его хозяева


3 0
150
X-YZ:
Сьогодні, 17:05

Цитата: marinochka__30
не понимаю


мариночка, всем *** что ты там не понимаешь.

 

Прихвостень "Фух, ***"

[Не ругайтесь - это запрещено правилами комментирования. Администрация]


2 0
291
Чopний Kiт:
Сьогодні, 17:25

Кот Малецкий Шрёдингера


0 0

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