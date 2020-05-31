На Полтавщині нетверезий чоловік повідомив про замінування військкомату

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Учора, 31 травня, близько 17.00 на «102» подзвонив анонім, який розповів, що невідомі особи повідомили йому про замінування адміністративної будівлі військкомату на території області.



Поліція оперативно визначила місцеперебування телефону, з якого телефонували та встановили особу псевдомінера. Ним виявився 32-річний раніше судимий мешканець Гребінки, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини. Чоловік був нетверезий та свої дії пояснити не зміг. Інформація щодо замінування не підтвердилася.





Чоловік отримав адміністративний протокол за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, поліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб) КУпАП. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.