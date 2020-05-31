«Ворскла» мальтійським голом повернулася після тривалої паузи

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Полтавський клуб без вболівальників відзначив аж три ювілеї, а ось наступний матч з «Карпатами» під питанням

В останній день весни, 31 травня, полтавський футбольний клуб «Ворскла» повернувся після тривалої паузи спричиненої карантином. Полтавці на своєму полі прийняли «Львів» й втратили перемогу на останній хвилині. Матч завершився з рахунком — 1:1.





«Ворскла» - «Львів» - 1:1 (1:0)

Голи: Кане 13 - Шина 90+3, з пенальті

«Ворскла»: Різник, Пердута, Чеснаков, Пап-Альюн, Сапай, Пуцлін, Скляр, Кане, Васін (Якубу, 80), Кулач (Шехіч, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)

«Львів»: Сарнавський, Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83), Альваро, Приймак, Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина, Нич (Ренан, 52, (Яковеллі, 70)





«Ворскла» швидко відкрила рахунок. На 13 хвилині Ібрахім Кане точним ударом відправив м'яч у ворота - 1:0. Господарі мали змогу закріпити успіх, проте пропустили на останній компенсованій хвилині. Після удару Бапеса м’яч влучив у руку ворсклянина Пуцліна. З «точки» Шина переграв голкіпера Різника - 1:1. Після 24 туру полтавська «Ворскла» посідає 10 місце.









Незабаром троє гравців покинуть «Ворсклу»





Півзахисники Артем Габелок та Артур й захисник Євген Мартиненко незабаром покинуть «Ворсклу». Як повідомив головний тренер полтавців Юрій Максимов, у гравців закінчуються контракти, а підписувати нові клуб не планує.





- Не бачу сенсу їх награвати. У цих гравців закінчуються контракти і ми на них не розраховуємо, - зауважив наставник ворсклян.





Потрійний ювілей «Ворскли»





«Ворскла» першим домашнім матчем після карантину відсвяткувала одразу три ювілеї. За даними сайту Полтава 365, поєдинок проти «Львова» став ювілейним - 700 для ворсклян в чемпіонатах України. Полтавці стали лише шостою командою елітного дивізіону в історії, яка досягла цієї позначки.





Два ювілея відзначив в грі з львів'янами і наставник «Ворскли» Юрій Максимов. Тренер провів 10 матч на посаді головного тренера полтавців (+4=2-4, 8:12). Гол Ібраїма Кане став 150 для команд Максимова у всіх офіційних турнірах (чемпіонат України - 135, Кубок України - 15).









Наступний матч «Ворскли» під питанням





Зауважимо, що «Ворскла» єдиний клуб на Полтавщині, який завершує чемпіонат після карантинної паузи. Ще двоє клубів, які виступають у Першій лізі «Кремінь» Кременчук та «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів завершили виступ, відповідне рішення прийняли на засіданні Ради ліг.









«ТелеграфЪ» поцікавився у віце-президента «Ворскли» Олега Лисака з якими викликами після пандемії коронавірусу зіткнулися полтавці. Поміж безліч заборон та обмежень, серед яких відсутність вболівальників на трибунах, постійне ПЛР-тестування та температурний скринінг, виїзд на матчі на трьох автобусах, ми все-таки спробували знайти позитивні моменти.





- Ми зараз займаємося тим, що по групах 5-6 осіб виводимо гравців U-19 та U-21, щоб хлопці залучити до тренувального процесу, адже у них зупинився чемпіонат. Вони не гратимуть по 5 місяців це також питання.

У нас є місце для обсервації, здачі тестів, дивимося по результатах й після цього гравці приступають до тренувального процесу. У нас налагоджена робота з цього питання та з дотримання медичного протоколу...

Які плюси можна знайти в карантині? Ми займалися благодійною діяльністю, мінус, що практично за два місяці гравці не мали ігрової практики, а це все навички та фізична підготовка. Плюс в тому, що ми одні з найбільших допомогли лікарням у боротьбі з COVID-19. Й зараз погоджуємо наступну допомогу, - поділився віце-президент «Ворскли» Олег Лисак.





Наступний матч «Ворскли» мав відбутися за тиждень у Полтаві з львівськими «Карпатами», 7 червня. Проте напередодні матчу з «Маріуполем», який мав відбутися 31 травня, у команди львів'ян виявили коронавірус. Заради непоширення COVID-19 «Карпати» пішли на режим ізоляції. На своєму офіційному сайті «Карпати» повідомили, що життя і здоров'я карпатівців дорожче за очки, тому вони готові навіть на зарахування технічної поразки. Проте остаточне рішення залишиться за УАФ та УПЛ.