Нардеп Мовчан получил много подарков от папы и «дополнительное благо» от «Слуги народа»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 313 Коментарів: 3

Но собственной квартиры и машины пока не имеет

Нардеп Алексей Мовчан – кременчужанин, член президентской партии «Слуга народа», племянник нардепа Шаповалова. На парламентских выборах в 2019 году он победил Константина Жеваго (150-й округ, куда входит и микрорайон Молодежный).





Алексей Мовчан опубликовал декларацию за 2019 год.





Как оказалось, собственной квартиры и машины у нардепа пока нет, но он получил много подарков в денежной форме от отца, а также «дополнительное благо», тоже в денежной форме, от политической партии «Слуга народа».



Нардеп владеет 25% квартиры площадью 73,7 кв.м. Квартира расположена в Кременчуге, остальными равными долями владеют члены его семьи (родители и брат).

Мовчан официально арендует в Киеве квартиру площадью 74 кв. м. – она просторней, чем тесный гостиничный номер (16,90 кв.м.) в отеле «Киев», в котором официально ютится в Киеве его дядя, нардеп Шаповалов.



А в Кременчуге Мовчан официально арендует в центре города помещение для депутатской общественной приемной, его площадь – 168,8 кв.м.



Собственной машины у нардепа пока нет.



Зато в 2019 году он получил несколько подарков в денежной форме от отца, Василия Григорьевича Мовчана – 83 000 грн, 79 000 грн, 85 000 грн.



Кроме того, нардеп получил скромное «дополнительное благо» в денежной форме от политической партии «Слуга народа» – 22 299 грн.

И ещё более скромный гонорар от международного фонда «Відродження» – 3727 грн.



В 2019-м у Мовчана было два официальных места работы – ДП «Прозорро продажі» и Верховная Рада Украины. В «Прозорро продажі» он заработал 476 809 грн. В Раде – 160 795 грн. (это зарплата за 4 месяца, начиная с 29 августа 2019 года).



Наличными нардеп хранит 50 000 гривен. У него есть два вклада в «Приватбанке» – 26 128 грн и 36 548 грн.



Кроме того Мовчан указал в декларации два добровольных взноса в его кандидатский избирательный фонд на парламентских выборах – 15 000 гривен внесла Ирина Анатольевна Мовчан, и 90 000 гривен Юрий Николаевич Прокопчук.



И наконец Алексей Мовчан – вице-президент ОО «Футбольна академія Ягуар».





Полный текст декларации нардепа можно посмотреть здесь.