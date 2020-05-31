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Кременчук, Політика

Нардеп Мовчан получил много подарков от папы и «дополнительное благо» от «Слуги народа»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 313 Коментарів: 3

 

Но собственной квартиры и машины пока не имеет

Нардеп Алексей Мовчан – кременчужанин, член президентской партии «Слуга народа», племянник нардепа Шаповалова. На парламентских выборах в 2019 году он победил Константина Жеваго (150-й округ, куда входит и микрорайон Молодежный).


Алексей Мовчан опубликовал декларацию за 2019 год.


Как оказалось, собственной квартиры и машины у нардепа пока нет, но он получил много подарков в денежной форме от отца, а также «дополнительное благо», тоже в денежной форме, от политической партии «Слуга народа».


Нардеп владеет 25% квартиры площадью 73,7 кв.м. Квартира расположена в Кременчуге, остальными равными долями владеют члены его семьи (родители и брат).

 

Мовчан официально арендует в Киеве квартиру площадью 74 кв. м. – она просторней, чем тесный гостиничный номер (16,90 кв.м.) в отеле «Киев», в котором официально ютится в Киеве его дядя, нардеп Шаповалов.


А в Кременчуге Мовчан официально арендует в центре города помещение для депутатской общественной приемной, его площадь – 168,8 кв.м.


Собственной машины у нардепа пока нет.


Зато в 2019 году он получил несколько подарков в денежной форме от отца, Василия Григорьевича Мовчана – 83 000 грн, 79 000 грн, 85 000 грн.


Кроме того, нардеп получил скромное «дополнительное благо» в денежной форме от политической партии «Слуга народа» – 22 299 грн.

И ещё более скромный гонорар от международного фонда «Відродження» – 3727 грн.


В 2019-м у Мовчана было два официальных места работы – ДП «Прозорро продажі» и Верховная Рада Украины. В «Прозорро продажі» он заработал 476 809 грн. В Раде – 160 795 грн. (это зарплата за 4 месяца, начиная с 29 августа 2019 года).


Наличными нардеп хранит 50 000 гривен. У него есть два вклада в «Приватбанке» – 26 128 грн и 36 548 грн.


Кроме того Мовчан указал в декларации два добровольных взноса в его кандидатский избирательный фонд на парламентских выборах – 15 000 гривен внесла Ирина Анатольевна Мовчан, и 90 000 гривен Юрий Николаевич Прокопчук.


И наконец Алексей Мовчан – вице-президент ОО «Футбольна академія Ягуар».


Полный текст декларации нардепа можно посмотреть здесь.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: декларация о доходах народный депутат Верховная Рада парламентские выборы добровольный взнос "Слуга народа" нардеп Мовчан Кременчуг

Коментарі: 3

116
marinochka__30:
Сьогодні, 17:21

да всем бы таких родителей, что помогают своим детям


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Angel_love:
Сьогодні, 17:28

Эсли человек развивается и работает над собой в этом нет ничего плохого!!!


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Piton78:
Сьогодні, 17:29

Залишається тільки на батьків розраховувати дядя бомж чим він може допомогти! )))))


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