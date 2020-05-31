Лайтова постапокаліптична велопрогулянка: кременчужан запрошують до Пивихи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 181

Кременчужан цими вихідними запрошують проїхатися до Пивихи. Виїзд у суботу, 6 травня, від фонтану біля McDonald's.





- Лайтова постапокаліптична прогулянка до Пивихи в цю суботу 6 травня. Час: 9.30 (без запізнень). Місце збору - біля фонтану в районі буд. № 6 по вул. Київській. Дистанція - близько 40 миль за день. З собою необхідно взяти справний велосипед, захисну маску, ремкомплект, перекус з розрахунку до вечора. Прогулянка відбудеться за спритливих погодних умов, - повідомив Дмитро Желєзнов.