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Кременчук, Культура, Афіша

Лайтова постапокаліптична велопрогулянка: кременчужан запрошують до Пивихи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 181

 

Подорож відбудеться у суботу

Кременчужан цими вихідними запрошують проїхатися до Пивихи. Виїзд у суботу, 6 травня, від фонтану біля McDonald's.


- Лайтова постапокаліптична прогулянка до Пивихи в цю суботу 6 травня. Час: 9.30 (без запізнень). Місце збору - біля фонтану в районі буд. № 6 по вул. Київській. Дистанція - близько 40 миль за день. З собою необхідно взяти справний велосипед, захисну маску, ремкомплект, перекус з розрахунку до вечора. Прогулянка відбудеться за спритливих погодних умов, - повідомив Дмитро Желєзнов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: велопрогулка

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