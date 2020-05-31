КП «Теплоенерго» і ТОВ КремТЕЦ не збираються вводити в дію знижені тарифи на гарячу воду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 705 Коментарів: 2

КП «Теплоенерго» і ТОВ КремТЕЦ не збираються слідом за КП «Кременчукводоканал» вводити в дію нові тарифи на гарячу воду, не очікуючи укладення нових договорів з населенням. На відміну від водоканалу, тарифи цих компаній знижені — їх встановив виконком, але діють ці розцінки лише для тих споживачів, які визначилися з формою договірних відносин відповідно до нового закону про ЖКП та уклали нові угоди.

















- Для тих, хто уклав нові угоди, нові тарифи діють. Для інших поки що ні. Такою є наша позиція на сьогодні, - каже Віталій Одношевний, керівник КП «Теплоенерго».



Наразі відомо, що співвласники 6 багатоквартирних будинків у зоні обслуговування «Теплоенерго» уклали нові угоди.









Знижені тарифи для «Теплоенерго» (на 7,7% на тепло і на 4,4% на гарячу воду) виконком ухвалив у жовтні. Нещодавно були знижені тарифи для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (на опалення на 19% і на гарячу воду - на 15%) - уже вдруге, перше зниження відбулося в січні, але так і не дійшло до платіжок кременчужан.





Ми запитали директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, чи є спільна позиція виконкому міської ради щодо введення в дію нових тарифів. Він відповів, що введення нових тарифів водоканалу в дію — це позиція НКРЕКП: і наразі лише 12 ліцензіатів (у тому числі «Кременчукводоканал») не ввели в дію нові тарифи.



Натомість тарифи КП «Теплоенерго» і ТОВ КремТЕЦ встановлює виконком Кременчуцької міської ради, і зараз підприємства вже ставлять питання про черговий перегляд тарифів (тобто ймовірно, що ті, які були затверджені раніше, так і не вступлять у дію).







