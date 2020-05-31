У Кременчуці зафільмували момент зіткнення двох автівок

Сьогодні, 1 червня, на вулиці Гранітній сталася дорожньо-транспортна пригода. У соцмережах з'явилося відео з моментом зіткнення двох автівок.
Автомобіль «Жигулі» їхав вулицею та почав повертати ліворуч. У цей момент автівку «наздогнав» інший легковик.
Додано: патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій ВАЗ-2107 перед поворотом ліворуч не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ.
У результаті ДТП склали протокол за порушення ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).