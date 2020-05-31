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Надзвичайні новини

У Кременчуці зафільмували момент зіткнення двох автівок

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 2 633 Коментарів: 8

 


ДТП сталася на вулиці Гранітній

Сьогодні, 1 червня, на вулиці Гранітній сталася дорожньо-транспортна пригода. У соцмережах з'явилося відео з моментом зіткнення двох автівок.


Автомобіль «Жигулі» їхав вулицею та почав повертати ліворуч. У цей момент автівку «наздогнав» інший легковик.


Додано: патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій ВАЗ-2107 перед поворотом ліворуч не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині скоїв зіткнення з автомобілем ЗАЗ.


У результаті ДТП склали протокол за порушення ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Джерело відео: h.kremenchug
Теги: ДТП

Коментарі: 8

1 682
Илюха:
Сьогодні, 14:51

ДТП сталася на вулиці Гранітній

А на відео – не вулиця Європейська (Щорса)?


2 0
1 263
shtai:
Сьогодні, 15:02

Понаделывают в этих машинах ненужные вещи: какие-то рога торчат с руля, в двери зеркал наставили... для кого они там на улице...


3 0
307
Andron777:
Сьогодні, 15:08

Круто! С правого края дороги решил повернуть влево... А там по моему еще и разделенка полос есть...


2 2
1 263
shtai:
Сьогодні, 15:14

Цитата: Andron777

Круто! С правого края дороги решил повернуть влево... А там по моему еще и разделенка полос есть...

Там две полосы в каждую сторону как бэ


1 2
198
gansit:
Сьогодні, 15:50

Коментаторы,купите очки,там где 7 разворачивалась нет 2х  сплошных,а еще обратите внимание на светлый джипчик который стоит на встречке у обочины,так вот он точно пересёк две сплошные.

 

 


1 3
4
balbes:
Сьогодні, 15:56

Цитата: gansit

Коментаторы,купите очки,там где 7 разворачивалась нет 2х  сплошных,а еще обратите внимание на светлый джипчик который стоит на встречке у обочины,так вот он точно пересёк две сплошные.

 

 

Совершенно верно  : 2сплошные сменились на прерывистую что разрешает поворот на лево - но есть нюанс : 1 невключен поворотник ;2 поворот совершался с крайнего правого ряда без перестроения в крайний левый перед тем как повернуть.

 


6 0
1 263
shtai:
Сьогодні, 16:07

Цитата: gansit

Коментаторы,купите очки,там где 7 разворачивалась нет 2х  сплошных,а еще обратите внимание на светлый джипчик который стоит на встречке у обочины,так вот он точно пересёк две сплошные.

 

 

laughing Где написано в комментариях про две сплошные? Две полосы в каждую сторону - это не физически нанесенные две параллельных линии на асфальте.


0 2
147
Trevak:
Сьогодні, 16:43

Вспомнился анекдот про мерина600 и запор.Объявление по радио,в городе замечен автомобиль запорожец,всем 600 мерседесам быть очень внимательными. Так вот и у нас ланосоводы и остальные жители города.


0 1

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