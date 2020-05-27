На воду — на 25%, на каналізацію — на 20%: «Кременчукводоканал» із 1 червня підвищить тарифи

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КП «Кременчукводоканал» повідомило, що з 1 червня підвищить тарифи для мешканців багатоквартирних будинків. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові тарифи підприємству 4 лютого, і з 5 лютого «Кременчукводоканал» почав нараховувати оплату за новими тарифами жителям приватного сектору. Тарифи на воду вищі майже на 25%, на водовідведення — на 20%.





Порівняння нових тарифів з діючими (за 1 куб м)

Послуга діючий тариф новий тариф з 1.06.20 зростання, грн зростання, % водопостачання 9,36 грн 11,68 грн 2,32 грн 24,4% водовідведення 10,5 грн 12,16 грн 2,1 грн 20%



Проте введення нових розцінок у багатоквартирних будинках відклали, адже, відповідно до вимог Закону «Про житлово-комунальні послуги» співвласникам багатоквартирних будинків давався термін, щоб визначитися з моделлю договірних відносин – до 1 травня. (Від моделі нових угод залежатиме, чи платитимуть споживачі абонплату і плату за обслуговування мереж.) Свого часу Мінрегіон надав роз'яснення, де вказав, що органи місцевого самоврядування та НКРЕКП не можуть до моменту укладання нових договорів «встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону». Свого часу кременчуцькі виконавці комунальних послуг, яких стосувалися пункти закону про нові договори (водоканал, «Теплоенерго», «Кременчуцька ТЕЦ») погодилися з позицією Мінрегіону.



У зв'язку із епідемією коронавірусу Верховна Рада внесла зміни до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», подовживши термін для укладання угод до 5 місяців після завершення карантину. Відповідно, перехідний період до введення нових тарифів отримав відстрочку на невизначений термін.



Наразі «Кременчукводоканал» вже не погоджується з трактовкою Мінрегіону та вирішив діяти всупереч його рекомендаціям, про що говориться в листі-роз'ясненні підприємства, який отримала редакція «Телеграфа».





«Щодо листа Мінрегіону, яке надало роз’яснення щодо умов перехідного періоду, відповідно до якого, за твердженням Міністерства, підприємства-надавачі комунальних послуг до моменту укладання договорів нової редакції мають застосовувати тарифи, встановлені відповідним уповноваженим органом до 01.05.2019 року, - він не є нормативно-правовим актом і не може встановлювати правові норми, має лише інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер», - такою нині є позиція «Кременчукводоканалу».







Водоканал скаржиться на збитки

Адміністрація підприємства також повідомила, що збитки внаслідок відтермінування нових тарифів вже сягнули 6,1 млн грн, а до кінця року складуть 26 млн грн. Підприємство зверталося до прем'єр-міністра України з метою відшкодування збитків — але відповіді не отримало. «Кременчукводоканал» скаржиться на нестачу обігових коштів, на низьку оплату споживачів — на рівні 91,7 % і на те, що підприємство працює за неповним графіком, а працівники недоотримують четверту частину штатної заробітної плати.

«Не проводяться планові ремонти виробничих основних засобів. Не виконуються заходи інвестиційної програми. Вперше за останні роки не сплачено в повному обсязі чергову суму на погашення кредиту Світового банку», - говориться у повідомленні підприємства.



Адміністрація водоканалу зазначає, що не введення нових тарифів загрожує безперебійному та якісному водопостачанню та відведенню стоків для споживачів міста.



Як пояснила Алла Ганус, комерційний директор КП «Кременчукводоканал», споживачам у багатоквартирних будинках виставлятимуть рахунки лише за новими тарифами — при цьому не нараховуватимуть плату за абонентське обслуговування. Введення (чи не введення) ціїї плати залежить від того, яку модель договірних відносин (індивідуальну чи колективну) виберуть споживачі в подальшому.







Чому «Кременчукводоканал» раніше погоджувався з рекомендаціями Мінрегіону і не вводив нові тарифи, а тепер раптом змінив свою думку? - уточнили ми.



Ми все ж таки очікували завершення перехідного періоду з 1 травня, хоча щомісячно нести збитки через незастосування тарифів. Але готові були почекати три місяці (лютий, березень, квітень). Але деякі міста з лютого застосували нові тарифи для всіх категорій споживачів. Із 52 ліцензіатів Нацкомісії близько 10 таких підприємств, як ми, не застосували нові тариф. Решта — застосували. Ми готові були потерпіти 3 місяці і застосувати нові тарифи з 1 травня. Але отримавши продовження, і розуміючи, що до кінця року ми матимемо великі збитки, ми прийняли рішення застосувати новий тариф, - коментує Алла Ганус.





«Двері» працюють лише в один бік?





Нагадаємо, у зв'язку зі зниженням ціни на газ тарифи КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ були знижені. Але не введені в дію через рекомендації Мінрегіону.



В опалювальний період «старі» тарифи коригувалися щомісяця — до кінця опалювального сезону. Та з травня кременчужани платитимуть за гарячу воду за завищеними тарифами. І чомусь виконавці компослуг не наполягають на введенні нових тарифів. Може, споживачам час про це нагадати виконавцям послуг?



