Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.05.2020 10:40
Підтверджені:
Україна21905
Кременчук107
Хворі:
Україна13252
Кременчук6
Одужало:
Україна7995
Кременчук97
Померло:
Україна658
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Апеляційний суд скасував 17-тисячний штраф, який призначили керуючій кременчуцького магазину за продаж листівок-конвертів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 069 Коментарів: 1

 

Постанова оскарженню не підлягає 

16 квітня Автозаводський районний суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень керуючій магазином «Простор», що знаходиться в будинку №124 на проспекті Свободи. Жінку визнали винною у порушенні ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Протокол склали через продаж листівок-конвертів для грошей, які не належать до засобів гігієни.


Керуюча магазином не згодилася з рішення суду першої інстанції та звернулася до Полтавського апеляційного суду, щоб скасувати постанову. Як обґрунтування невинуватості зазначається, що на діяльність магазину не поширюються заборони встановлені постановою КМУ №211 від 11.03.2020, оскільки магазин здійснює роздрібну торгівлю продовольчими товарами, засобами гігієни, виробами медичного призначення та іншими супутніми товарами, а тому має бути відкритим для відвідувачів. Тобто, норми вказаної постанови забороняють не торговельну діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, а роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, та не містять переліку товарів, вільна реалізація яких заборонена.


Суд скаргу керуючої задовольнив, постанову Автозаводського районного суду від 16 квітня скасував, провадження у справі закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.


Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно, є остаточною і оскарженню не підлягає.


З текстом постанови апеляційного суду можна ознайомитися тут.

9
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин админпротокол суд штраф

Коментарі: 1

145
Чувааак:
Сьогодні, 19:34

Піймала за слова


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх