Апеляційний суд скасував 17-тисячний штраф, який призначили керуючій кременчуцького магазину за продаж листівок-конвертів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 069 Коментарів: 1

16 квітня Автозаводський районний суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень керуючій магазином «Простор», що знаходиться в будинку №124 на проспекті Свободи. Жінку визнали винною у порушенні ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Протокол склали через продаж листівок-конвертів для грошей, які не належать до засобів гігієни.





Керуюча магазином не згодилася з рішення суду першої інстанції та звернулася до Полтавського апеляційного суду, щоб скасувати постанову. Як обґрунтування невинуватості зазначається, що на діяльність магазину не поширюються заборони встановлені постановою КМУ №211 від 11.03.2020, оскільки магазин здійснює роздрібну торгівлю продовольчими товарами, засобами гігієни, виробами медичного призначення та іншими супутніми товарами, а тому має бути відкритим для відвідувачів. Тобто, норми вказаної постанови забороняють не торговельну діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, а роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, та не містять переліку товарів, вільна реалізація яких заборонена.





Суд скаргу керуючої задовольнив, постанову Автозаводського районного суду від 16 квітня скасував, провадження у справі закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.





Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно, є остаточною і оскарженню не підлягає.





З текстом постанови апеляційного суду можна ознайомитися тут.