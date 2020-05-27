На вулиці Чкалова водій наїхав на велосипедиста

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Сьогодні, 28 травня, у Кременчуці сталася ДТП на вулиці Чкалова. Водій Mercedes наїхав на велосипедиста, - повідомляє патрульна поліція.





Від медичної допомоги учасники події відмовились.