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На вулиці Чкалова водій наїхав на велосипедиста

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 1 167

 

Медична допомога нікому не знадобилася

Сьогодні, 28 травня, у Кременчуці сталася ДТП на вулиці Чкалова. Водій Mercedes наїхав на велосипедиста, - повідомляє патрульна поліція.


Від медичної допомоги учасники події відмовились.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП велосипедист

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