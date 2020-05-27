Після отримання хабаря затримали колишнього посадовця Полтавської ОДА

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 867 Коментарів: 2

Викрили на одержанні 50 тисяч гривень неправомірної вигоди колишнього директора Департаменту екології та природних ресурсів

На отриманні 50 тисяч гривень хабаря викрили колишнього директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, експосадовець отримав гроші за видачу висновку з оцінки впливу на довкілля від представника товариства, що здійснює господарську діяльність на території Полтавщини.









Особу затримали. Йому готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.





Досудове розслідування триває.