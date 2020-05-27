Жертви потопу: ось що наробила злива у будинку на просп. Лесі Українки у Кременчуці

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 2 101 Коментарів: 2

До редакції звернувся кременчужанин Дмитро, мешканець будинку на вулиці Лесі Українки, 54.





- Нас буквально заливає! – заявив він та надіслав фото зі свого 3-го під’їзду, куди «прийшла стихія» разом з дощем.







На фото видно, що потоки ллються зі стелі, заливають проводку, на сходовій клітині вже стоять калюжі.





За словами Дмитра, мешканці зверталися «всюди, куди тільки можна», та поки що їм ніхто не допоміг. Будинок обслуговує керуюча компанія «Житлорембудсервіс» - ми передали скаргу заступнику директора Віктору Волику. Він повідомив, що скаргою вже займається аварійна диспетчерська служба.