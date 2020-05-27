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Жертви потопу: ось що наробила злива у будинку на просп. Лесі Українки у Кременчуці

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 2 101 Коментарів: 2

 

Потоки потекли зі стелі, на сходовій клітині – калюжі

До редакції звернувся кременчужанин Дмитро, мешканець будинку на вулиці Лесі Українки, 54.


- Нас буквально заливає! – заявив він та надіслав фото зі свого 3-го під’їзду, куди «прийшла стихія» разом з дощем.



На фото видно, що потоки ллються зі стелі, заливають проводку, на сходовій клітині вже стоять калюжі.


За словами Дмитра, мешканці зверталися «всюди, куди тільки можна», та поки що їм ніхто не допоміг. Будинок обслуговує керуюча компанія «Житлорембудсервіс» - ми передали скаргу заступнику директора Віктору Волику. Він повідомив, що скаргою вже займається аварійна диспетчерська служба.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: читач
Теги: дах потоп Житлорембудсервіс

Коментарі: 2

72
Werty:
Сьогодні, 20:07

поставят в очередь на 2022 год и напишут официальное письмо, вот и вся работа

 


14 0
99
Athom_one:
Сьогодні, 20:35

Я не знаю как у вас, но у меня при оплате коммуналки есть графа "Утримання будинку" или что-то в этом роде, и я каждый месяц плачу за это около 200 грн. Куда уходят эти деньги?!

Судя по потекам, то это уже не в первый раз у людей и никто ничего не собирается ремонтировать, только бабки гребут, **ки!


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