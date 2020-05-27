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Надзвичайні новини, Полтавщина

120 конопель та пів кілограма канабісу: на Полтавщині копи вилучили у чоловіка нарковрожай

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 112

 

За даним фактом правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження

Поліція Полтавщини вилучила у жителя Гадяцького району нарковрожай: 120 рослин коноплі, які чоловік вирощував у себе на присадибній ділянці та в теплиці, а також понад пів кілограма канабісу, які він зберігав у будинку та господарських будівлях.


За інформацією пресслужби Нацполіції Полтавщини, поліцейські Гадяцького відділу поліції провели санкціонований обшук за місцем проживання 48-річного місцевого жителя під час проведення профілактичних заходів «Мак-2020».


Виявлені речові докази направлені на дослідження, правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: наркотики конопля Полтавщина

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