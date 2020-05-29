Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати компклесну послугу «ID-14»

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт вперше − адміністративна послуга безоплатна
З 28 травня Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати комплексну послугу «ID-14» для жителів міста Кременчука та Кременчуцького району. Комплекс включає оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Важливо:
Нагадуємо, що для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше − адміністративна послуга безоплатна.
Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте в ЦНАП: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.