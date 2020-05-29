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Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати компклесну послугу «ID-14»

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 911

  

Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт вперше − адміністративна послуга безоплатна

З 28 травня Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати комплексну послугу «ID-14» для жителів міста Кременчука та Кременчуцького району. Комплекс включає оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.


Важливо: 

  • отримати послугу 2в1 можуть лише громадяни, які мають зареєстроване місце проживання (у т.ч. особи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України)
  • виключно у ЦНАП чи підрозділі міграційної служби за місцем реєстрації
  • послуга доступна лише особам віком від 14 до 18 років в рамках експериментального проєкту
  • одночасне оформлення паспорта та номера платника податків відбувається лише за бажанням особи.


Нагадуємо,  що для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше − адміністративна послуга безоплатна.


Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте в ЦНАП: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП

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