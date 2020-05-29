Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати компклесну послугу «ID-14»

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Для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт вперше − адміністративна послуга безоплатна

З 28 травня Кременчуцький ЦНАП розпочинає надавати комплексну послугу «ID-14» для жителів міста Кременчука та Кременчуцького району. Комплекс включає оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.





Важливо:

отримати послугу 2в1 можуть лише громадяни, які мають зареєстроване місце проживання (у т.ч. особи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України)

виключно у ЦНАП чи підрозділі міграційної служби за місцем реєстрації

послуга доступна лише особам віком від 14 до 18 років в рамках експериментального проєкту

одночасне оформлення паспорта та номера платника податків відбувається лише за бажанням особи.



Нагадуємо, що для громадян, які досягли 14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше − адміністративна послуга безоплатна.





Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте в ЦНАП: 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06.