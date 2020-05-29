Після карантину для вчителів, старших за 60 років, встановлять гнучкий графік роботи

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 800 Коментарів: 2

Під час гнучкого графіку роботи вчителі можуть виконувати інші функції, які можуть бути корисними школі, на зарплаті це не відобразиться

Міністерство освіти і науки планує після завершення карантину встановити гнучкий графік роботи для вчителів, які перебувають у групі ризику захворіти на COVID-19, тобто для педагогів, старшим за 60 років. Як передає Освіта.ua, про це повідомила в ефірі програми «Сніданок 1+1» очільниця МОН Любомира Мандзій.





- Коли заклади освіти будуть повертатись до нормальної роботи, то, безперечно, директори врахують вік кожного працівника і зроблять гнучкий графік роботи, щоб не наражати на небезпеку людей, які перебувають у групі ризику, – сказала Мандзій.





Вона пояснила, що під час гнучкого графіку роботи вчителі можуть виконувати інші функції, які можуть бути корисними школі.





Любомира Мандзій наголосила, що на заробітній платі працівників це не відобразиться.