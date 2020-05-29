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Освіта, Україна, Світ

Після карантину для вчителів, старших за 60 років, встановлять гнучкий графік роботи

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 800 Коментарів: 2

 

Під час гнучкого графіку роботи вчителі можуть виконувати інші функції, які можуть бути корисними школі, на зарплаті це не відобразиться

Міністерство освіти і науки планує після завершення карантину встановити гнучкий графік роботи для вчителів, які перебувають у групі ризику  захворіти на COVID-19, тобто для педагогів, старшим за 60 років. Як передає Освіта.ua, про це повідомила в ефірі програми «Сніданок 1+1» очільниця МОН Любомира Мандзій.


- Коли заклади освіти будуть повертатись до нормальної роботи, то, безперечно, директори врахують вік кожного працівника і зроблять гнучкий графік роботи, щоб не наражати на небезпеку людей, які перебувають у групі ризику, – сказала Мандзій.


Вона пояснила, що під час гнучкого графіку роботи вчителі можуть виконувати інші функції, які можуть бути корисними школі.


Любомира Мандзій наголосила, що на заробітній платі працівників це не відобразиться.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: nus.org.ua
Теги: учителя график карантин МОН

Коментарі: 2

2 573
ИМХО:
Сьогодні, 08:40

На других предприятиях уже установили "гнучкий график", люди старше 60 лет по окончанию карантина на рабочее место не вернутся (расторгаются договора, проводятся внеплановые медкомиссии и т.д.). Не хочется чтобы так было и с учителями... Всё-таки среди них очень много талантливых людей, которые находятся на своём месте.


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DarkFolko:
Сьогодні, 10:02

Цитата: ИМХО

На других предприятиях уже установили "гнучкий график", люди старше 60 лет по окончанию карантина на рабочее место не вернутся (расторгаются договора, проводятся внеплановые медкомиссии и т.д.). Не хочется чтобы так было и с учителями... Всё-таки среди них очень много талантливых людей, которые находятся на своём месте.

А в школах это уже сделали. Заставили подписать "гнучкі контракти" для людей старше 60. Контракт на 1 год. Теперь в конце каждого учебного года можно турнуть по причине "окончания контракта" если вдруг стал не угоден.


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