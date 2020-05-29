На Полтавщині у ДТП загинув поліцейський - відкрито кримінальне провадження (додано)

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 1 640

Кримінальне провадження відкрили через смертельну ДТП, що сталася у Полтавській області вчора, 28 травня. За попередньою інформацією від Державного бюро розслідувань, учора близько 16.30 автомобіль Mercedes Sprinter на ділянці автодороги «Київ-Харків» виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет. За кермом перебував старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.





Унаслідок цього автомобіль перевернувся, а пасажир автомобілю (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до місцевої лікарні.









Розслідування ведеться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.





Додано:

Національна поліція повідомила, що 28 травня у Полтавській області у дорожньо-транспортній пригоді загинув старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Михайла Рябчука.





Без батька залишилася шестимісячна дитина. Михайлу було лише 27 років.





Джерело: facebook.com/UA.National.Police