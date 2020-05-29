Акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна сьогодні вийде на ринг з «Топ-моделлю по-українськи»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 945 Коментарів: 1

Сьогодні, 29 травня, о 20.00 відбудеться грандіозне шоу - турнір серед медійних особистостей за правилами боксу. На ринг вийде кременчуцька акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна, яка протягом місяця тренувалася під керівництвом тренера Сергія Леоненка.









Протягом місяця учасники проєкту - зірки українського шоу-бізнесу, політики, блогери, телеведучі та представники медіа-простору - будуть щодня тренуватися під керівництвом кращих тренерів - чемпіонів світу та України з боксу, харчуватися під наглядом провідних дієтологів країни. Кінцева мета - перемога над собою і фінальний бій на рингу проєкту за чемпіонський пояс.









Кременчужанка зізналася виданню «Знай», що завжди мріяла ближче познайомитися з бойовими мистецтвами.





- Я займалася карате, коли їздила в дитячий табір. Мені це сподобалося. Коли вже підросла, хотіла займатися, щоб вміти постояти за себе. Це була далека мрія, - повідомила Нікітіна.





За її словами, колеги з «Жіночого Кварталу» поставилися до наміру вийти на ринг позитивно.





- Саша Пікалов сказав, що обожнює наших «ненормальних» дівчаток. Ніхто не був проти, всі підтримали. Сказали: ти у нас божевільна дитина, клас! - зазначила гумористка.





На зважуванні Катя показала вагу у 63 кг, а її суперниця - 52 кг. Тому їхній бій буде точно один з найбільш несподіваних і запам'ятається.





Боксувати артистка буде з переможницею другого сезону «Топ-модель по-українськи» Яною Кутишевською.

Незважаючи на свою малу вагу, у Яни сталеві м'язи, та й вона налаштована тільки на перемогу. До проєкту «Топ-модель по-українськи» вона встигла позайматися кікбоксингом.





- Щось у мене залишилося після тих тренувань, - поділилася Кутишевська. - Зараз я вже більш серйозно займалася. Якщо тоді заради задоволення, то зараз розуміла, яка у мене мета. Я відчуваю свою перемогу.

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