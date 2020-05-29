Акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна сьогодні вийде на ринг з «Топ-моделлю по-українськи»

Сьогодні, 29 травня, о 20.00 відбудеться грандіозне шоу - турнір серед медійних особистостей за правилами боксу. На ринг вийде кременчуцька акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна, яка протягом місяця тренувалася під керівництвом тренера Сергія Леоненка.
Протягом місяця учасники проєкту - зірки українського шоу-бізнесу, політики, блогери, телеведучі та представники медіа-простору - будуть щодня тренуватися під керівництвом кращих тренерів - чемпіонів світу та України з боксу, харчуватися під наглядом провідних дієтологів країни. Кінцева мета - перемога над собою і фінальний бій на рингу проєкту за чемпіонський пояс.
Кременчужанка зізналася виданню «Знай», що завжди мріяла ближче познайомитися з бойовими мистецтвами.
За її словами, колеги з «Жіночого Кварталу» поставилися до наміру вийти на ринг позитивно.
На зважуванні Катя показала вагу у 63 кг, а її суперниця - 52 кг. Тому їхній бій буде точно один з найбільш несподіваних і запам'ятається.
Боксувати артистка буде з переможницею другого сезону «Топ-модель по-українськи» Яною Кутишевською.
Незважаючи на свою малу вагу, у Яни сталеві м'язи, та й вона налаштована тільки на перемогу. До проєкту «Топ-модель по-українськи» вона встигла позайматися кікбоксингом.
Пряма трансляція