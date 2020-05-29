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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція оголосила у розшук ексдепутата Полтавської міськради, якому присудили три роки тюрми

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 912

 

Сергій Чередніченко не був присутній під час оголошення вироку по його справі

Полтавським відділом поліції розшукується Чередніченко Сергій Іванович, 10.10.1975 року народження, мешканець міста Полтави. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Сергій Чередніченко переховується від суду, який призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі за порушення ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок). Мова йде про конфлікт, що виник 16 травня 2018 року. Між тодішнім заступником міського голови Полтави Андрієм Ляміним та групою осіб, серед яких був Чередніченко, зав'язалася штовханина. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, Лямін отримав закриту черепну-мозкову травму, струс головного мозку.


Три роки позбавлення волі присудили ексдепутату Полтавської міськради за побиття службовця


Якщо у вас є інформація, що допоможе поліції встановити місце перебування Сергія Чередніченка, повідомте її за номерами: (095) 510-23-48; 0532-51-77-55, 102 або іншим зручним способом.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розшук Полтава

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