Психічний розлад міг мати житель Зіньківщини, який задушив свою дружину

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 517

Зіньківський відділ Миргородської місцевої прокуратури затвердив і направив до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного жителя Зіньківського району, який підозрюється в умисному вбивстві своєї дружини (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





За даними слідства, між подружжям часто виникали сварки на побутовому ґрунті. У вихідний, 22 березня цього року, між ними знову виник конфлікт, під час якого чоловік здавив руками шию жінки і тримав доти, доки потерпіла не перестала подавати ознак життя. Потім він витягнув труп із будинку на подвір’я і подзвонив у поліцію.





Відповідно до висновків експертів, чоловік визнаний обмежено осудним. Крапку має поставити суд.









Стаття 20 Кримінального кодексу України. Обмежена осудність





1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.





2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.