Зібрав роял-флеш: у Кременчуці нетверезий водій порушив ПДР, тікав від патрульних, потрапив в ДТП та пропонував хабар

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 943 Коментарів: 2

28 травня під час патрулювання вулицею Київська поліцейські помітили автомобіль ЗАЗ-110247, водій якого порушив правила дорожнього руху. Увімкнувши проблискові маячки, патрульні подали сигнал про зупинку. Натомість чоловік лише пришвидшив рух, при цьому постійно створював аварійну ситуацію, - інформує патрульна поліція.





У селі Піщане керманич зіткнувся з автомобілем Volkswagen і продовжив рух. Автомобіль порушника зупинили шляхом блокування.





Пізніше з'ясувалося, що чоловік нетверезий. Він «надув» 0,7 проміле алкоголю.









Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним 20 тисяч гривень хабара. Попередження про кримінальну відповідальність не допомогло, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





На водія поліцейські склали:

протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння);

протокол за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку);

постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонений сигнал світлофору) КУпАП;

постанову ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без полісу обов'язкового страхування)КУпАП;

постанову за ч.5 ст.121 (порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Роял-флеш — комбінація зі старших п'яти карт (туз, король, дама, валет, десять) однієї масті в покері.