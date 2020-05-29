Зібрав роял-флеш: у Кременчуці нетверезий водій порушив ПДР, тікав від патрульних, потрапив в ДТП та пропонував хабар

28 травня під час патрулювання вулицею Київська поліцейські помітили автомобіль ЗАЗ-110247, водій якого порушив правила дорожнього руху. Увімкнувши проблискові маячки, патрульні подали сигнал про зупинку. Натомість чоловік лише пришвидшив рух, при цьому постійно створював аварійну ситуацію, - інформує патрульна поліція.
У селі Піщане керманич зіткнувся з автомобілем Volkswagen і продовжив рух. Автомобіль порушника зупинили шляхом блокування.
Пізніше з'ясувалося, що чоловік нетверезий. Він «надув» 0,7 проміле алкоголю.
Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним 20 тисяч гривень хабара. Попередження про кримінальну відповідальність не допомогло, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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