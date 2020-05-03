«Я ще та «пушка»: акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна вийде на ринг

Кременчужанка за місяць під пильним керівництвом тренера Леоненка має підготуватися до бою та вийти на ринг
Акторка «Ліги сміху» та «Жіночого кварталу» Катерина Нікітіна візьме участь у 5 сезоні шоу «Битва». Допомагатиме Каті у підготовці до бою Заслужений тренер України Сергій Леоненко, який підготував чемпіонів Європи та світу, проте підготувати до бою за такий короткий час – виклик й для самого тренера. За місяць дівчина має навчитися з нуля навичкам боксування й вийти на ринг проти суперниці.
Проєкт «Битва» цього сезону включатиме поєдинки між медійними особами. А всі виручені кошти підуть на підтримку медиків у боротьбі з коронавірусом.
У проєкті «Битва» все по справжньому, тут зірки українського шоу-бізнесу, політики, блогери, телеведучі. У своєму професійному світі вони вже переможці. Але на рингу всі рівні, тому все буде залежати тільки від їх бажання виграти й працювати над собою протягом тренувального процесу під керівництвом кращих тренерів - чемпіонів України і світу з боксу. Все заради єдиної мети - фінального бою на рингу проєкту «Битва».
Катя сама обрала собі тренера й передала контакти організаторам, адже Сергій Леоненко один з кращих тренерів Кременчука.
Щоб мати уявлення про проєкт тренер переглянув поєдинки, це дало йому змогу мати уявлення та розуміння з чим доведеться зіткнутися. Оскільки часу на підготовку обмаль, а зали закриті на час карантину – тренування проводять у лісі на свіжому повітрі, там де немає людей.