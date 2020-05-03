«Я ще та «пушка»: акторка «Ліги сміху» Катерина Нікітіна вийде на ринг

Сегодня, 11:47 Просмотров: 870

Кременчужанка за місяць під пильним керівництвом тренера Леоненка має підготуватися до бою та вийти на ринг

Акторка «Ліги сміху» та «Жіночого кварталу» Катерина Нікітіна візьме участь у 5 сезоні шоу «Битва». Допомагатиме Каті у підготовці до бою Заслужений тренер України Сергій Леоненко, який підготував чемпіонів Європи та світу, проте підготувати до бою за такий короткий час – виклик й для самого тренера. За місяць дівчина має навчитися з нуля навичкам боксування й вийти на ринг проти суперниці.





Проєкт «Битва» цього сезону включатиме поєдинки між медійними особами. А всі виручені кошти підуть на підтримку медиків у боротьбі з коронавірусом.









У проєкті «Битва» все по справжньому, тут зірки українського шоу-бізнесу, політики, блогери, телеведучі. У своєму професійному світі вони вже переможці. Але на рингу всі рівні, тому все буде залежати тільки від їх бажання виграти й працювати над собою протягом тренувального процесу під керівництвом кращих тренерів - чемпіонів України і світу з боксу. Все заради єдиної мети - фінального бою на рингу проєкту «Битва».





- Не знаю хто як, але я буду перемагати харизмою, або давати боками, які наїла під час карантину. Програвати не збираюся. Я ще та «пушка». – цитує Катю пресслужба проєкту «Битва».



Катя сама обрала собі тренера й передала контакти організаторам, адже Сергій Леоненко один з кращих тренерів Кременчука.





- Звернулося до мене керівництво онлайн-проєкту «Битва» з проханням підготувати нашу кременчуцьку актрису до боксерського турніру. Я погодився. – зауважив тренер Сергій Леоненко. - На підготовку є рівно місяць і у нас, і у нашого опонента.







Щоб мати уявлення про проєкт тренер переглянув поєдинки, це дало йому змогу мати уявлення та розуміння з чим доведеться зіткнутися. Оскільки часу на підготовку обмаль, а зали закриті на час карантину – тренування проводять у лісі на свіжому повітрі, там де немає людей.





- Катя боксом ніколи не займалася, тому тренування почали з самих азів. Зараз у нас 5 тренувань на тиждень. Місячну підготовку розділили на два етапи: перший етап вивчення і постановка боксерських ударів, другий – безпосередня підготовка до самого поєдинку. – поділився з «Телеграфом» Сергій Леоненко.