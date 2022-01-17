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Де скупатися на Водохреща: оприлюднили план заходів

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 698

 

Окрім молебнів на берегах Дніпра та Сухого Кагамлика у місті відбудеться хресна хода

19 січня, у День свята Водохреща, традиційно освятять воду на річках Дніпро та Сухий Кагамлик.

За інформацією Митрополита Кременчуцького та Лубенського Миколая, великі водосвятні молебні з 10.00 до 12.00 проходитимуть:

  • в районі «Річкового вокзалу» (р. Дніпро);
  • біля Свято-Преображенського собору (р. Сухий Кагамлик);
  • на правобережжі міста в районі човнової станції «Демурівка» (р. Дніпро) на вулиці Лейтенанта Дніпрова. 

Як повідомляє Настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон, у день Хрещення Господнього відбудеться хресна хода.

Її маршрут розпочнеться від собору (вул. 29 вересня, 16/34) до берега Дніпра. Початок ходи намічений на 12.30. Учасники хресної ходи рухатимуться вул. 29 вересня, сквером ім. Олега Бабаєва, вул. Соборною, пл. Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравневою до річкового вокзалу, де на причалі о 13.00 звершуватиметься Велике водосвяття.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Водохреща купання Хресна хода
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