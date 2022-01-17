Де скупатися на Водохреща: оприлюднили план заходів

19 січня, у День свята Водохреща, традиційно освятять воду на річках Дніпро та Сухий Кагамлик.
За інформацією Митрополита Кременчуцького та Лубенського Миколая, великі водосвятні молебні з 10.00 до 12.00 проходитимуть:
Як повідомляє Настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон, у день Хрещення Господнього відбудеться хресна хода.
Її маршрут розпочнеться від собору (вул. 29 вересня, 16/34) до берега Дніпра. Початок ходи намічений на 12.30. Учасники хресної ходи рухатимуться вул. 29 вересня, сквером ім. Олега Бабаєва, вул. Соборною, пл. Перемоги, вул. Генерала Жадова, вул. Першотравневою до річкового вокзалу, де на причалі о 13.00 звершуватиметься Велике водосвяття.
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