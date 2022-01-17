«Свято без тата»: діти загиблих військових з Кременчука отримали подарунки

Хлопці та дівчата, які втратили батьків у горнилі російсько-української війни, отримали подарунки. У світлиці керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко привітав дітлахів та вручив подарунки - книгу про історію України та солодкий презент. Загалом у місті 12 дітей загиблих військових (бойові втрати), це родини: Дудка,Шаповал, Крівченко, Деребченко, Покладов, Пугачов, Душа, Зуєнко, Каракула, Кукса, Мелащенко, Опришко.
Загалом Кременчуцький районний ТЦК та СП отримав 20 комплектів подарунків: 12 – для Кременчука, два у Горішні Плавні, 5 у Глобине та один у Семенівку.
Роман Сушко привітав дітлахів та їх рідних з новорічними та різдвяними святами й побажав щастя, гарних оцінок у школі, а також щоб їх родини нікого ніколи не втрачали.
Старші діти прийшли самі, а хтось тримаючи за руку молодшого братика чи сестричку. Маленька Мілана Опришко майже не пам'ятає свого тата. А ось 20-річний Дмитро – підтримка й опора своєї сім'ї після загибелі тата, який помер від кулі снайпера. Він часто згадує батька.
Микола Кукса також після смерті батька став головним чоловіком у родині, допомагає мамі та піклується про молодшого братика та сестричку. Його батько на прізвисько «Фарро» навіть проходив на ту сторону за трофейними прапорами. Хлопець розповів, що йому не одразу розповіли, що тато знаходиться на війни. А ось молодший братик Єгор тоді був немовлям й взагалі не пам'ятає тата.
Старший солдат десантно-штурмових військ Олег Скрипка зауважив:
Захід відбувся в рамках різдвяної акції «Свято без тата». В Україні акція проходить 8 рік поспіль, а ось на Полтавщині – вдруге. Акція
«Свято без тата» – це знак пам’яті та вдячності нащадкам героїв-захисників України.
Подарунки закуплені спільно з польським фондом UNITERS та посольством України в Республіці Польща.
Ідейними натхненницями й засновницями акції є дві українки, які вже тривалий час мешкають в Польщі – це Галина Андрушкова та її донька Вікторія Батрин. Організатори упродовж року через свою сторінку «Świętabeztaty/Свята без тата» проводять збір коштів для акції від небайдужих громадян з усього світу. На зібрані протягом року кошти закуповуються різдвяні подарунки.
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