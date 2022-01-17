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Кременчук, Воины света

«Свято без тата»: діти загиблих військових з Кременчука отримали подарунки

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 373

 

Акція «Свята без тата» це знак пам’яті та вдячності нащадкам героїв-захисників України

Хлопці та дівчата, які втратили батьків у горнилі російсько-української війни, отримали подарунки. У світлиці керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко привітав дітлахів та вручив подарунки - книгу про історію України та солодкий презент. Загалом у місті 12 дітей загиблих військових (бойові втрати), це родини: Дудка,ШаповалКрівченкоДеребченкоПокладов, Пугачов, Душа, ЗуєнкоКаракула, Кукса, Мелащенко, Опришко.

Загалом Кременчуцький районний ТЦК та СП отримав 20 комплектів подарунків: 12 – для Кременчука, два у Горішні Плавні, 5 у Глобине та один у Семенівку.

Роман Сушко привітав дітлахів та їх рідних з новорічними та різдвяними святами й побажав щастя, гарних оцінок у школі, а також щоб їх родини нікого ніколи не втрачали.

Роман Сушко вручає подарунок Єлизаветі Душі
Роман Сушко вручає подарунок Єлизаветі Душі

Старші діти прийшли самі, а хтось тримаючи за руку молодшого братика чи сестричку. Маленька Мілана Опришко майже не пам'ятає свого тата. А ось 20-річний Дмитро – підтримка й опора своєї сім'ї після загибелі тата, який помер від кулі снайпера. Він часто згадує батька.

- Тато у нас був найкращий. Любив нас, цінив. Пішов воювати за нас, щоб ми жили у мирі та спокої. Але так сталося, що тато не повернувся. Він був дуже хорошою людиною, - згадує свого татка Дмитро Опришко.
Маленька Мілана отримує шоколадку з рук солдата 81 окремої аеромобільної бригади
Маленька Мілана отримує шоколадку з рук солдата 81 окремої аеромобільної бригади

Микола Кукса також після смерті батька став головним чоловіком у родині, допомагає мамі та піклується про молодшого братика та сестричку. Його батько на прізвисько «Фарро» навіть проходив на ту сторону за трофейними прапорами. Хлопець розповів, що йому не одразу розповіли, що тато знаходиться на війни. А ось молодший братик Єгор тоді був немовлям й взагалі не пам'ятає тата.

Єгор та Микола Кукси
Єгор та Микола Кукса
- Коли народився молодший братик, я був дуже щасливий. У мене є молодша сестра, але хотілося молодшого братика. Пам'ятаю, як тримав на ручках ось такого маленького. Для мене він був таким важким, - згадує Микола Кукса.
- Пам'ятаєш той момент, коли тато пішов захищати Україну?
- Спочатку показували події по телевізору. Він поїхав, і лише через деякий час мені сказали, куди він поїхав. Я дуже хвилювався за нього. Він приїжджав кілька разів й підбадьорював нас. Про передову нічого не розповідав. Говорив, щоб були сильними, і оскільки я після нього головний чоловік у родині, маю захищати сім'ю.

Старший солдат десантно-штурмових військ Олег Скрипка зауважив:

- Важко дивитися. Але приємно, коли малеча радіє, що за них не забувають. Дітям важлива та хвилинка або секундочка уваги.

 

Захід відбувся в рамках різдвяної акції «Свято без тата». В Україні акція проходить 8 рік поспіль, а ось на Полтавщині – вдруге. Акція

«Свято без тата» – це знак пам’яті та вдячності нащадкам героїв-захисників України.

Подарунки закуплені спільно з польським фондом UNITERS та посольством України в Республіці Польща.

Ідейними натхненницями й засновницями акції є дві українки, які вже тривалий час мешкають в Польщі – це Галина Андрушкова та її донька Вікторія Батрин. Організатори упродовж року через свою сторінку «Świętabeztaty/Свята без тата» проводять збір коштів для акції від небайдужих громадян з усього світу. На зібрані протягом року кошти закуповуються різдвяні подарунки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат Кременчуцький РТЦК та СП військові воины света діти
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