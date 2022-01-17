Право оренди 6 земельних ділянок у Кременчуці продадуть на торгах: що збудують і які заперечення

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 462

Суперечка виникла довкола земельної ділянки у пров. Героїв Бреста, бо вона може належати до санітарно-захисної зони м'ясокомбінату

На позачергову сесію Кременчуцької міськради винесений проєкт рішення про «Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок у формі електронного аукціону».

Як пояснила керівниця земельного управління Ірина Безверха, питання про продаж цих ділянок уже розглядалося раніше. Однак земельні ділянки переоцінили, і тепер рішення піде на повторний розгляд. Стартова ціна для продажу на аукціоні підвищиться. Відповідно до законодавства, право оренди продається на торгах через Prozorro.Продажі. При цьому вказується цільове призначення земельних ділянок.

Які ділянки продадуть — і що там збудують:

земельна ділянка площею 1600 кв. м — для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури по пров. Героїв Бреста, в районі будинку №79-Б — на три роки (нормативна грошова оцінка землі 2 млн 86 тис грн);

земельна ділянка площею 2520 кв. м - для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови на просп. Лесі Українки, у районі будинку №97-А — на 49 років (нормативна грошова оцінка землі 2 млн 310,8 тис грн);

земельна ділянка площею 3500 кв. м - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для розширення основної території з влаштування заїзду на вул. Профспілковій, в районі №3-В — на 30 років (нормативна грошова оцінка землі — 1 млн 965 тис грн);

земельна ділянка площею 873 кв. м - для будівництва та обслуговування будівлі шиномонтажу та допоміжних будівель на вул. Вадима Пугачова, у районі будинку №6-Н — на 49 років (977,6 тис грн);

земельна ділянка площею 1400 кв. м - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Гагаріна, в районі буд. №14 — на 3 роки (нормативна грошова оцінка землі — 3 млн 28 тис грн);

земельна ділянка площею 7926 кв. м - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку на набережній Лейтенанта Дніпрова, у районі будинку №70 — на 3 роки (нормативна грошова оцінка землі 6 млн 417,6 тис грн).

Під час обговорення питання на профільній депутатській земельній комісії депутат міськради Денис Терещенко заявив, що не можна виносити на аукціон ділянку на Героїв Бреста та зводити там будинок, бо ця земля - у санітарно-захисній зону м'ясокомбінату. Є обмеження щодо забудови цієї ділянки.

Натомість керівниця управління містобудування та архітектури Олександра Волощенко вважає, що будівництво можливе, оскільки внесені зміни до Генплану міста. Проте Денис Терещенко наполягає на тому, що ці зміни незаконні.

- Хочу нагадати, що, коли це питання розглядалося, наша фракція наголошувала на незаконному внесенні змін до Генплану у цій частині, - заявив він.

Голова земельної комісії Сергій Порчирян виступив за винесення проєкту рішення на сесію, заявивши, служби виконкому мають дати роз'яснення з цього питання.