Біля ЦНАПу у Кременчуці хочуть звести багатоповерхівку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 506

На вулиці Гагаріна ліворуч від ЦНАПу (за гуртожитком) планують звести багатоквартирний будинок. Про це стало відомо під час засідання земельної депутатської комісії 8 листопада. Як доповіла Ірина Безверха, керівниця земельного управління виконкому, наразі вільні 14 соток, де планується забудова, перебувають у запасі земель міста. Але цільове призначення земельної ділянки — для будівель органів державної влади. Цільове призначення планується змінити на будівництво житлових будинків та виставити право оренди на ці потреби на електронний аукціон. Тобто майбутній забудовник має змагатися на право оренди на торгах. Проєкт рішення з цього питання готують на майбутню сесію 23 листопада.

Голова земельної депутатської комісії Сергій Порчирян засумнівався у доцільності будівництва на цій землі. Він зазначив, що нині мало місця на парковці ЦНАПу — і, можливо, слід віддати землю під її розширення. Депутати виявили бажання оглянути земельну ділянку перед тим, як виносити на сесію проєкт рішення.