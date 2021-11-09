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Вчора на Полтавщині водійка на Skoda влетіла в Sprinter

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 145

 

Жінка в лікарні

8 листопада, близько 7.20, на 20 кілометрі автошляху «Хорол-Семенівка», поблизу села Єньки Лубенського району сталася ДТП.

Як повідомляє пресслужба поліції, 28-річна водійка автомобіля Skoda Fabia зіткнулася із мікроавтобусом Мерседес Sprinter, під керуванням 59-річного водія. У результаті зіткнення водійка легковика з тілесними ушкодженнями потрапила до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує всі обставини ДТП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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