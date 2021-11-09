Юний гітарист з Кременчука посів перше місце на Всеукраїнському фестивалі мистецтв

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 241

Кременчужанин Владислав Жолобенко посів перше місце на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво ПервоЦвiтiв».

Хлопець навчається у 6 класі ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя та відвідує Кременчуцьку дитячу музичну школу №3 ім. Колачевського.

На фестивалі-конкурсі Владислав змагався у номінації «Інструментальне мистецтво (гітара)» (ІІ вікова категорія) та виконав варіації на тему пісні А. Кос-Анатольського «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

Нагадаємо, у минулому році Владислав Жолобенко виборов два призових третіх місця на фестивалі «Сяйво ПервоЦвiтiв».