Кременчугский четвероклассник получил призовые места на Всеукраинском фестивале, играя на гитаре

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 582

Владислав Жолобенко дистанционно принял участие во Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв» с композициями «Сонатина» Н. Паганини и «Вальс» И. Матвиенко

Ученик 4 класса Кременчугского лицея №17 «Выбор» Владислав Жолобенко занял два призовых третьих места на Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв»*. Владислав в мае принял участие в фестивале дистанционно, исполнив на гитаре композиции «Сонатина» Н. Паганини и «Вальс» И. Матвиенко.





Юный кременчужани учится в третьем классе Кременчугской детской музыкальной школы №3 им. М. Колачевского, по классу гитара, у преподавателя Гаркуши Н.Н.





Среди успехов мальчика также первое место в фестивале-конкурсе юных музыкантов «Дивограй» в городе Александрия, которое он завоевал в декабре 2019 года.





*На Всеукраинский фестиваль-конкурс искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв» участники присылали свои видео-выступления, которые члены жури оценивали по таким критериям:

уровень исполнительского мастерства;

творческий подход и индивидуальность исполнителей;

артистизм и сценическая культура исполнителей;

сценический образ и костюм;

качество изображения и аудиозвучания.

Участники соревновались в номинациях «Театральное искусство», «Вокал», «Хореография», «Инстументальное искусство» и в 8 возрастных категориях, начиная от 4-6 лет и заканчивая взрослыми исполнителями.