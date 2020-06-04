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Кременчугский четвероклассник получил призовые места на Всеукраинском фестивале, играя на гитаре

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 582

 

Владислав Жолобенко дистанционно принял участие во Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв» с композициями «Сонатина» Н. Паганини и «Вальс» И. Матвиенко

Ученик 4 класса Кременчугского лицея №17 «Выбор» Владислав Жолобенко занял два призовых третьих места на Всеукраинском фестивале-конкурсе искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв»*. Владислав в мае принял участие в фестивале дистанционно, исполнив на гитаре композиции «Сонатина» Н. Паганини и «Вальс» И. Матвиенко.


Юный кременчужани учится в третьем классе Кременчугской детской музыкальной школы №3 им. М. Колачевского, по классу гитара, у преподавателя Гаркуши Н.Н.


Среди успехов мальчика также первое место в фестивале-конкурсе юных музыкантов «Дивограй» в городе Александрия, которое он завоевал в декабре 2019 года.


*На Всеукраинский фестиваль-конкурс искусств «Сяйво ПервоЦвiтiв» участники присылали свои видео-выступления, которые члены жури оценивали по таким критериям:

  • уровень исполнительского мастерства;
  • творческий подход и индивидуальность исполнителей;
  • артистизм и сценическая культура исполнителей;
  • сценический образ и костюм;
  • качество изображения и аудиозвучания.

Участники соревновались в номинациях «Театральное искусство», «Вокал», «Хореография», «Инстументальное искусство» и в 8 возрастных категориях, начиная от 4-6 лет и заканчивая взрослыми исполнителями.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: фестиваль конкурс музыка школьник гитара победа

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