По 17 тисяч гривень мають заплатити кременчужани, яких «спіймали» без масок та документів у громадському місці

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 070 Коментарів: 10

2 червня Крюківський районний суд розглянув два протоколи щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).





Протокол №1 склали на чоловіка 8 квітня. О 1.22 він перебував на зупинці громадського транспорту «Вагонний завод» без вдягнутих засобів індивідуального захисту та не мав при собі документів.





Протокол №2 склали на іншого чоловіка 9 квітня. О 9.00 він був у громадському місці, на вулиці Стуса біля будинку №5, без вдягнутих засобів індивідуального захисту та не мав при собі документів.





Обидва чоловіки на суд не прийшли. Але в матеріалах справи були письмові пояснення від порушників. Вони підтверджували факт перебування в громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту та без документів. Також у матеріалах був відеозапис, що доводив вину осіб.





У результатів суд визнав чоловіків винними та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також вони мають заплатити 420 гривень судового збору.





Постанови можуть бути оскаржені до Полтавського апеляційного суду протягом десяти днів з дня їх винесення.