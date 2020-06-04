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Кременчук, Коронавірус / Карантин

По 17 тисяч гривень мають заплатити кременчужани, яких «спіймали» без масок та документів у громадському місці

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 070 Коментарів: 10

Рішення можна оскаржити

2 червня Крюківський районний суд розглянув два протоколи щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).


Протокол №1 склали на чоловіка 8 квітня. О 1.22 він перебував на зупинці громадського транспорту «Вагонний завод» без вдягнутих засобів індивідуального захисту та не мав при собі документів.


Протокол №2 склали на іншого чоловіка 9 квітня. О 9.00 він був у громадському місці, на вулиці Стуса біля будинку №5, без вдягнутих засобів індивідуального захисту та не мав при собі документів.


Обидва чоловіки на суд не прийшли. Але в матеріалах справи були письмові пояснення від порушників. Вони підтверджували факт перебування в громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту та без документів. Також у матеріалах був відеозапис, що доводив вину осіб.


У результатів суд визнав чоловіків винними та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також вони мають заплатити 420 гривень судового збору.


Постанови можуть бути оскаржені до Полтавського апеляційного суду протягом десяти днів з дня їх винесення.

3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин штраф админпротокол

Коментарі: 10

1 029
route 66:
Сьогодні, 13:51

Тот что среди ночи в 1.22 был без маски на остановке, конечно, очень опасный был для окружающих в плане коронавируса


43 3
298
stronzo:
Сьогодні, 13:54

Треба оскаржувати з відеодоказами від самого президента та головного санлікаря, які ще вчора всією зграйкою випивали каву, з порушенням усіх вищезгаданних правил. А відсутність протоколів і рішень суду з прізвищами Зеленський та Ляшко - вказує і на відсутність складу порушення. 

Процитую Віталіка:

Ми вчора бачили групу осіб зі стаканчиками кави WOG, от вони всі зібралися в купочку...Це вже стало останньою краплею

добре, що мер Хмельницького не такий образливий. laughing


22 3
176
JJAbrams:
Сьогодні, 14:32

Нужно провести следственный эксперимент, возможно ли было в то время купить маску. Только не говорите что нужно было сшить, они шьются из специального материала.


14 2
42
rva:
Сьогодні, 14:40

"Ляшко: парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта"... щоб усі боялись, щоб не насміхались..(


21 1
124
Piton78:
Сьогодні, 14:51

Ну якщо зобовязати носити маску вони ще могли підписанням постанови то на рахунок документів це зовсім абсурд. У нас не поліцейська країна, не надзвичайний стан і не військовий, і люди не зобовязані буди всюди з документами. Всі прекрасно розуміли до чого це йде, щоб ловити порушників без маски і по наявних в них документах складати протоколи,  а так немає документів я Вася Пупкін і шукайте мене де завгодно. А з постановами також обломчик вийшов суди їх не приймають або відхиляють. Ось і маєте і грошей не заробили на штрафах і собі антирейтинг попсували!


13 2
206
vortex:
Сьогодні, 14:53

Самое интересное, одна и та же судья у обох решений. Интересно какие ещё "заслуги" в борьбе за "справедливость" у этой мадам. Может быть есть смысл провести переатестацию таким господам и госпожам, которые не отличают разницу между законом и постановлением кабмина (за нарушение котрого штрафуют). 


10 1
861
Angel737:
Сьогодні, 15:03

Ганьба Патрульной полиции - На Века!

Лучше-бы наркоманов и ворюг кабелей гоняли!!!


20 1
4 506
Solenoid:
Сьогодні, 15:25

>>Лучше-бы наркоманов и ворюг кабелей гоняли!!!<< Пффф, вы о чём? Это надо хоть что-то делать! Они сейчас лазят по порнушным сайтам и ищут там злодеев. Уже двоих нашли. Вот это я понимаю тяжелейшая работа... Позорники...

10 1
46
Vikulsija:
Сьогодні, 15:54

Так это...мож они в больницу шли? (или как там нужно говорить, как у классика?)


4 1
543
LYuSIYa:
Сьогодні, 16:56

При виставленні лайка автоматично додається дизлайк. Це неправильно.


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