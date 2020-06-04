На Київській збили пішохода

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 2 571

Сьогодні, 4 червня, у Кременчуці автомобіль збив жінку. ДТП сталося на вулиці Київській, неподалік ресторану швидкого харчування «Макдональдз».





Від очевидців попередньо відомо, що жінка переходила проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Там на неї наїхала машина. Потерпіла жива.





Додано: патрульна поліція Кременчука повідомила, що водій ВАЗ-21051 наїхав на 64-річну кременчужанку (1956 р.н.). Її госпіталізовано до лікарні. Діагноз встановлюється.



На місце події прибули слідчі для фіксування даного факту.





У Кременчуцькому відділі поліції проінформували, що попередньо буде відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП.