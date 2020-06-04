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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині жінка вдарила ножем колишнього чоловіка - той помер

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 131 Коментарів: 2

Підозрювану взяли під варту

2 червня Октябрський районний суд Полтави обрав для підозрюваної у вбивстві міру запобіжного заходу. З ухвали суду стало відомо, що вбивство сталося 31 травня цього року. Уродженка Полтави перебувала у квартирі разом зі своїм колишнім чоловіком, вони вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, в результаті якої жінка завдавала одного удару ножем в ліву частину тулуба, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді колото-різаного поранення. Чоловік помер на місці.


Жінка від давання показань відмовилась.


Підозрювану у порушенні ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) посадив під варту на 60 діб. Строк тримання під вартою рахувати з 31 травня 2020 року.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство ножове поранення

Коментарі: 2

315
Andron777:
Сьогодні, 13:59

Не Октябрським, а Жовтневим.


0 8
282
Добрыня:
Сьогодні, 14:29

Цитата: Andron777

Не Октябрським, а Жовтневим.

в украинском языке собственные названия не переводятся!


6 0

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