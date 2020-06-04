На Полтавщині жінка вдарила ножем колишнього чоловіка - той помер

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 131 Коментарів: 2

2 червня Октябрський районний суд Полтави обрав для підозрюваної у вбивстві міру запобіжного заходу. З ухвали суду стало відомо, що вбивство сталося 31 травня цього року. Уродженка Полтави перебувала у квартирі разом зі своїм колишнім чоловіком, вони вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, в результаті якої жінка завдавала одного удару ножем в ліву частину тулуба, спричинивши останньому тілесне ушкодження у вигляді колото-різаного поранення. Чоловік помер на місці.





Жінка від давання показань відмовилась.





Підозрювану у порушенні ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) посадив під варту на 60 діб. Строк тримання під вартою рахувати з 31 травня 2020 року.