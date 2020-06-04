На дорогах установят 25 комплексов весового контроля WiM: 2 из них - на Полтавщине

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Кабмин поддержал внесение изменений к Госпрограмме повышений уровня безопасности дорожного движения, благодаря реализации которой будет установлено 25 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры.





«Из-за нарушения правил проезда крупногабаритного и тяжеловесного транспорта разрушаются автодороги, растут расходы государства на их ремонт и количество ДТП на этих дорогах. На сегодняшний день из 78 передвижных комплексов, закупленных в 2017 году, 50 нуждаются в замене устройств для взвешивания (подкладных весов). Рад, что правительство поддержало изменения в Государственную программу повышения безопасности дорожного движения. Теперь для эффективного габаритно-весового контроля будет обновлено 50 подкладных весов, будут установлены 25 комплексов взвешивания в движении», – прокомментировал глава министерства Владислав Криклий.





Судя по карте, на Полтавщине тоже появится два комплекса - один между Галещеной и Козельщиной и один в Ганжовке, рядом с Кобеляками. Пока идут тендерные процедуры.









Соответственно с изменениями, расходы на устройство современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion увеличены на 380,7 млн грн, на покупку 50 подкладных весов - на 15 млн грн.





Кроме того, предусмотрены увеличить на 200 ед. (до 1200) планшетов для сотрудников Нацполиции, покупка 30 мобильных диагностических станций проверки техсостояния транспортных средств и 30 дорожных лабораторий для проверки состояния улично-дорожной сети.





Предполагается также закупить еще 10 аварийно-спасательных машин для ГСЧС с целью сокращения времени прибытия службы к месту ДТП до 7-10 минут.





Посмотреть, где именно будут размещены площадки можно на карте:







