На дорогах установят 25 комплексов весового контроля WiM: 2 из них - на Полтавщине

Кабмин поддержал внесение изменений к Госпрограмме повышений уровня безопасности дорожного движения, благодаря реализации которой будет установлено 25 комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion и обновлено 50 передвижных устройств для взвешивания. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства инфраструктуры.
Судя по карте, на Полтавщине тоже появится два комплекса - один между Галещеной и Козельщиной и один в Ганжовке, рядом с Кобеляками. Пока идут тендерные процедуры.
Соответственно с изменениями, расходы на устройство современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion увеличены на 380,7 млн грн, на покупку 50 подкладных весов - на 15 млн грн.
Кроме того, предусмотрены увеличить на 200 ед. (до 1200) планшетов для сотрудников Нацполиции, покупка 30 мобильных диагностических станций проверки техсостояния транспортных средств и 30 дорожных лабораторий для проверки состояния улично-дорожной сети.
Предполагается также закупить еще 10 аварийно-спасательных машин для ГСЧС с целью сокращения времени прибытия службы к месту ДТП до 7-10 минут.
Посмотреть, где именно будут размещены площадки можно на карте: