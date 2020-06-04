Під Кременчуком нетверезий водій потрапив у ДТП

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 1 344 Коментарів: 1

Увечері третього червня у Піщаному сталася ДТП за участю двох машин. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, за кермом Daewoo був 39-річний чоловік, автомобілем «ВАЗ» керував 50-річний водій. Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих немає.





Керманича Daewoo перевірили на алкотестері. Результат - 3,12 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле - атвор) у 15 разів.



На нетверезого водія поліцейські склали два адміністративні протоколи - за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за статтею 130 (Керування транспортними особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні порушення з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.