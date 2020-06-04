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Надзвичайні новини

Під Кременчуком нетверезий водій потрапив у ДТП

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 1 344 Коментарів: 1

 

Чоловік «надув» 3,12 проміле алкоголю

Увечері третього червня у Піщаному сталася ДТП за участю двох машин. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, за кермом Daewoo був 39-річний чоловік, автомобілем «ВАЗ» керував 50-річний водій. Внаслідок зіткнення автомобілі отримали механічні пошкодження. Потерпілих немає.


Керманича Daewoo перевірили на алкотестері. Результат - 3,12 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле - атвор) у 15 разів.


На нетверезого водія поліцейські склали два адміністративні протоколи - за статтею 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за статтею 130 (Керування транспортними особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні порушення з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП Піщане пьяный водитель

Коментарі: 1

1 685
Илюха:
Сьогодні, 14:26

перевірили на алкотестері. Результат - 3,12 проміле алкоголю

 

У нас новый рекордсмен?


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