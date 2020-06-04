Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна25411
Кременчук110
Хворі:
Україна13622
Кременчук5
Одужало:
Україна11042
Кременчук101
Померло:
Україна747
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у понад пів тисячі людей в Україні виявили коронавірус

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 125 Коментарів: 3

 

Коронавірусом заразилися вже майже 25,5 тисяч осіб

Станом на ранок 4 червня в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 588 нових випадків, - інформує МОЗ України.


З початку епідемії загинуло 747 людей, 11042 пацієнти одужали.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1077 випадків;
  • Волинська область — 986 випадків;
  • Дніпропетровська область — 957 випадків;
  • Донецька область — 174 випадки;
  • Житомирська область — 833 випадки;
  • Закарпатська область — 1257 випадків;
  • Запорізька область — 469 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1491 випадок;
  • Кіровоградська область — 526 випадків;
  • м. Київ — 3210 випадків;
  • Київська область — 1673 випадки;
  • Львівська область — 1915 випадків;
  • Луганська область — 51 випадок;
  • Миколаївська область — 295 випадків;
  • Одеська область — 933 випадки;
  • Полтавська область — 272 випадки;
  • Рівненська область — 1905 випадків;
  • Сумська область — 177 випадків;
  • Тернопільська область — 1220 випадків;
  • Харківська область — 1166 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 497 випадків;
  • Чернівецька область — 3481 випадок;
  • Черкаська область — 429 випадків;
  • Чернігівська область — 238 випадків.
3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 3

38
FanFootball:
Сьогодні, 12:31

Надо срочно смягчать карантин!


8 1
443
ff48:
Сьогодні, 15:37

Да хоть миллион, в квартиры людей уже не загонишь.


4 0
314
lag8600:
Сьогодні, 16:46

По городу уже 111 человек, ещё с 3 числа.


0 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх