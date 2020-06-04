За добу у понад пів тисячі людей в Україні виявили коронавірус
Сьогодні, 12:02
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Коронавірусом заразилися вже майже 25,5 тисяч осіб
Станом на ранок 4 червня в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 588 нових випадків, - інформує МОЗ України.
З початку епідемії загинуло 747 людей, 11042 пацієнти одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1077 випадків;
- Волинська область — 986 випадків;
- Дніпропетровська область — 957 випадків;
- Донецька область — 174 випадки;
- Житомирська область — 833 випадки;
- Закарпатська область — 1257 випадків;
- Запорізька область — 469 випадків;
- Івано-Франківська область — 1491 випадок;
- Кіровоградська область — 526 випадків;
- м. Київ — 3210 випадків;
- Київська область — 1673 випадки;
- Львівська область — 1915 випадків;
- Луганська область — 51 випадок;
- Миколаївська область — 295 випадків;
- Одеська область — 933 випадки;
- Полтавська область — 272 випадки;
- Рівненська область — 1905 випадків;
- Сумська область — 177 випадків;
- Тернопільська область — 1220 випадків;
- Харківська область — 1166 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 497 випадків;
- Чернівецька область — 3481 випадок;
- Черкаська область — 429 випадків;
- Чернігівська область — 238 випадків.