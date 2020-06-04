Медикам Кременчука, які борються з COVID-19, підсолодили життя

Вчора, 14:31 Переглядів: 3 011 Коментарів: 14

Сьогодні, 4 червня, на території Кременчуцького клінічного шпиталю для ветеранів війни компанія «Лукас» подарувала медикам Кременчука солодкі подарунки. Як розповіла керівниця департаменту маркетингу «Лукас» Людмила Боталова, саме з Кременчука стартувала всеукраїнська акція «Солодка подяка медичному персоналу», яка має на меті підтримати медиків й подякувати за боротьбу з COVID-19.









На заході були присутні медики від швидкої, станції переливання крові до лікарні «Кременчуцька». Привітати медиків завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова, керівник управління охорони здоров'я Максим Середа, очільник шпиталю Микола Литвиненко та представники компанії «Лукас».





Медикам передали 314 ящиків солодощів (по 3,5 кг), тож кожен медик отримає кілограмовий солодкий презент.





- Сьогодні лікарі перебувають у складних та стресових умовах роботи – рятують життя людей, інфікованих коронавірусом. Кондитерська компанія «Лукас», відома своїми соціальними ініціативами, не залишилася осторонь і почала безкоштовне постачання в медичні установи країни своїх найкращих цукерок «Мавка», упакування яких прикрашене ілюстраціями з анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» - проект студії Animagrad, - сказала Людмила Боталова. - Зараз бізнес всього світу об’єднаний спільною метою – боротьбою з коронавірусною пандемією. Ми не могли лишитися осторонь. Тож ми безмежно вдячні всім, хто рятує здоров’я, бажаємо сил та маємо надію, що наші солодощі підтримають вас. Сподіваємося, наші солодощі прикрасять ваші життя.









Солодку продукцію отримали не лише в Кременчуці, але й у Києві, Вінниці та Полтаві. Наступного тижня продукція буде доставлена в Дніпро і Харків. За період акції планується до передачі 15 тон цукерок на суму близько 1 млн грн. 15 тисяч лікарів отримають солодку підтримку від кременчуцької компанії.



