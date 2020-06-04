Медикам Кременчука, які борються з COVID-19, підсолодили життя

Сьогодні, 4 червня, на території Кременчуцького клінічного шпиталю для ветеранів війни компанія «Лукас» подарувала медикам Кременчука солодкі подарунки. Як розповіла керівниця департаменту маркетингу «Лукас» Людмила Боталова, саме з Кременчука стартувала всеукраїнська акція «Солодка подяка медичному персоналу», яка має на меті підтримати медиків й подякувати за боротьбу з COVID-19.
На заході були присутні медики від швидкої, станції переливання крові до лікарні «Кременчуцька». Привітати медиків завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова, керівник управління охорони здоров'я Максим Середа, очільник шпиталю Микола Литвиненко та представники компанії «Лукас».
Медикам передали 314 ящиків солодощів (по 3,5 кг), тож кожен медик отримає кілограмовий солодкий презент.
Солодку продукцію отримали не лише в Кременчуці, але й у Києві, Вінниці та Полтаві. Наступного тижня продукція буде доставлена в Дніпро і Харків. За період акції планується до передачі 15 тон цукерок на суму близько 1 млн грн. 15 тисяч лікарів отримають солодку підтримку від кременчуцької компанії.