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Кременчук, Благодійність, Коронавірус / Карантин

Медикам Кременчука, які борються з COVID-19, підсолодили життя

Вчора, 14:31 Переглядів: 3 011 Коментарів: 14

  

Всеукраїнська акція в підтримку медиків стартувала з нашого міста

Сьогодні, 4 червня, на території Кременчуцького клінічного шпиталю для ветеранів війни компанія «Лукас» подарувала медикам Кременчука солодкі подарунки. Як розповіла керівниця департаменту маркетингу «Лукас» Людмила Боталова, саме з Кременчука стартувала всеукраїнська акція «Солодка подяка медичному персоналу», яка має на меті підтримати медиків й подякувати за боротьбу з COVID-19.


 


На заході були присутні медики від швидкої, станції переливання крові до лікарні «Кременчуцька». Привітати медиків завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, віцемер Ольга Усанова, керівник управління охорони здоров'я Максим Середа, очільник шпиталю Микола Литвиненко та представники компанії «Лукас».


Медикам передали 314 ящиків солодощів (по 3,5 кг), тож кожен медик отримає кілограмовий солодкий презент.


- Сьогодні лікарі перебувають у складних та стресових умовах роботи – рятують життя людей, інфікованих коронавірусом. Кондитерська компанія «Лукас», відома своїми соціальними ініціативами, не залишилася осторонь і почала безкоштовне постачання в медичні установи країни своїх найкращих цукерок «Мавка», упакування яких прикрашене ілюстраціями з анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» - проект студії Animagrad, - сказала Людмила Боталова. - Зараз бізнес всього світу об’єднаний спільною метою – боротьбою з коронавірусною пандемією. Ми не могли лишитися осторонь. Тож ми безмежно вдячні всім, хто рятує здоров’я, бажаємо сил та маємо надію, що наші солодощі підтримають вас. Сподіваємося, наші солодощі прикрасять ваші життя.


 


Солодку продукцію отримали не лише в Кременчуці, але й у Києві, Вінниці та Полтаві. Наступного тижня продукція буде доставлена в Дніпро і Харків. За період акції планується до передачі 15 тон цукерок на суму близько 1 млн грн. 15 тисяч лікарів отримають солодку підтримку від кременчуцької компанії.


 

10
Автор: Альона Душенко
Теги: помощь благотворительность коронавірус

Коментарі: 14

129
Piton78:
Вчора, 14:43

Лукасу подяка молодці гарний жест віт компанії! Але велике питання якого трястя туді поперся Віталька зі своїми поплічниками Усановою і Середою? Фейсом засвітити щоб потім собі приписати бонус? Так це не проканає на виборах! всі і так розуміють хто є хто і чого вартий! І хто реально допомагає медикам а хто на єпідемії непогано заробив. 


44 2
189
Sanay:
Вчора, 14:55

Тот же вопрос - Что там делает Виталик?


30 2
154
X-YZ:
Вчора, 15:00

Надо шоб Витальке и Русику зарплату выдавали цукерками там мармеладками и печеньком.

Смотришь на это всё и по идее должно быть прикольно, но чего-то противно.



Цитата: Sanay
Что там делает Виталик
выборы скоро, надо подмазываться везде где можно. Только они уже провтыкали.


26 2
863
Angel737:
Вчора, 15:01

Руководству Лукаса - Респект!!!


25 2
2 589
ИМХО:
Вчора, 15:06

Конфетами помогают, так как склады забиты готовой продукцией. Причём не только свои, но и арендованные. Ну хоть так помогают (рекламируя себя), и на том спасибо. Думаю медики не отказались бы от финансовой поддержки. На худой конец защитой (масками, перчатками и т.д.)

____

П.С. Виталика - в бан! Он там лишний!


24 3
238
Dmytro:
Вчора, 15:18

Сначала обосрались всем миром со своими 300 процентов зарплаты, а теперь пытаются кулек конфет втюхать и еще попиариться заодно. 


17 5
45
Александр Кириленко:
Вчора, 15:30

как по мне даже такое поощрение нормуль


3 16
187
Grinenko:
Вчора, 16:44

Вот ничем людям не угодишь.....сделали хорошее дело для людей так надо всех вокруг обосрать. Очень не приятно жить в таком обществе. А медикам и всем кто помогал в борьбе с коронавирусом огромное спасибо!!!!


4 15
339
шиш:
Вчора, 16:48

Цитата: Dmytro

Сначала обосрались всем миром со своими 300 процентов зарплаты, а теперь пытаются кулек конфет втюхать и еще попиариться заодно. 

Ви ж зразу відділіть мух від котлет.300 % це до Зеленського.Зразу сам пообіцяв,а потім спихнув на міста.Полтавська область була єдиною,яка виплатила медикам в Україні.А цукерки це діло добровольне керівника Лукаса.І їм подяка  від громадян міста за те,що внесли гарну пропозицію.А у нас народ такий-начальство ніколи нікому не подобається.Може ви не жили в інших містах?Подякуйте що у нас таке гарне місто.І  з кожним роком кращає.Само собою нічого не робиться.Це заслуга мера і його співробітників.І ваша теж,бо ваші податки йдуть на місто.І я думаю,що мер справляється зі своїми обов"язками.


5 5
129
Piton78:
Вчора, 16:58

Якщо комусь тут не подобається жити в такому суспільстві то гріненки беруть за руку коваленків ті в свою чергу беруть не відомо за що мариночок беруть свого облизанного Вітальку і процитую український гурт "їдуть в Глеваху" щоб не цитувати те саме словами Шнурова бо ця цитата адміністрації сайту не сподобається аж занадто відверта!

[Дякуємо, що піклуєтесь про нас. Адміністрація]


9 0
373
kremin777:
Вчора, 17:06

Цитата: Sanay

Тот же вопрос - Что там делает Виталик?

от "пирога" кусок пожирнее пришло откусить.


5 0
221
sergey.kovalenko:
Вчора, 17:15

Спасибо Лукасу! 


3 5
1 606
mangust-1:
Вчора, 18:37

Лукацькому-респект,а зеленському і його посіпакам-ганьба!Про вітальку і згадувати не хотів,лише для того,щоб сказати,що він-гівнюк.


8 1
238
Dmytro:
Вчора, 20:14

Цитата: шиш
Цитата: Dmytro

Сначала обосрались всем миром со своими 300 процентов зарплаты, а теперь пытаются кулек конфет втюхать и еще попиариться заодно. 

Ви ж зразу відділіть мух від котлет.300 % це до Зеленського.Зразу сам пообіцяв,а потім спихнув на міста.Полтавська область була єдиною,яка виплатила медикам в Україні.А цукерки це діло добровольне керівника Лукаса.І їм подяка  від громадян міста за те,що внесли гарну пропозицію.А у нас народ такий-начальство ніколи нікому не подобається.Може ви не жили в інших містах?Подякуйте що у нас таке гарне місто.І  з кожним роком кращає.Само собою нічого не робиться.Це заслуга мера і його співробітників.І ваша теж,бо ваші податки йдуть на місто.І я думаю,що мер справляється зі своїми обов"язками.

Вообще то я не про мерию писал, а власть вобщем. Но раз уж вы задели эту тему то конечно скажу  спасибо  за застройку припарковой зоны, спасибо за сметы на озеленения, спасибо за застройку береговой линии рек, с каждым годом все краще. Это вы с какими местами сравниваете богатый на бюджет кременчуг что вам так хорошо все видится? С задрищенском каким нибудь? Так там и бюджет будет иной.


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