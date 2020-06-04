У Кременчуці дограють чемпіонат з футзалу, який перервав COVID-19

Цього тижня у Кременчуці завершуються змагання з футзалу, які були призупинені через пандемію COVID-19. Догравання змагань проходять в останніх трьох лігах. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Кременчука.
Зауважимо, що згідно з постановою головного санітарного лікаря всі змагання проходять без глядачів.
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
Турнір
|
ГРАНІТ
|
03.06
|
18:00
|
Мегаспорт - Юність
|
5 Ліга
|
Нагородження 5 Ліги
|
03.06
|
19:00
|
Титан - Укрторгтранс
|
5 Ліга
|
04.06
|
18:00
|
Н.Знамянка – Креммясо
|
4 Ліга
|
04.06
|
19:00
|
Олександрія – Кремінь АТО
|
4 Ліга
|
Нагородження 4 Ліги
|
04.06
|
20:00
|
Нафтохімік В - Імпульс
|
4 Ліга
|
05.06
|
18:00
|
Граліан – Локомотив
|
4 Ліга
|
05.06
|
19:00
|
Світ спорту – Каріатида
|
6 Ліга
|
Нагородження 6 Ліги
|
05.06
|
20:00
|
Н.Знамянка-2 – Мобі Опт
|
6 Ліга
|
06.06
|
15:00
|
Світанок – Талант
|
4 Ліга
|
06.06
|
16:00
|
Стріт – Брест
|
4 Ліга
|
06.06
|
17:00
|
ПБК – АКБ Лінк
|
6 Ліга
|
07.06
|
12:00
|
Чемпіон – Сокол
|
5 Ліга
|
07.06
|
13:00
|
Прорив - Марсель
|
5 Ліга
Дискваліфіковані:
Напередодні відновлення змагань на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулися збори щодо старту Кубка Дніпра в Кременчуці. Заступники голови Федерації футболу Кременчука: Володимир Наритник, Вадим Маньковський та Валерій Давидов разом з суддями та представниками клубів обговорили завершення чемпіонату з футзалу (який обірвався через карантин) та старт Кубка Дніпра.
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Кубок Дніпра проходитиме на двох основних полях: на території ВПУ №7 та «Новатор». Змагання стартують вже цими вихідними.
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У 1 та 2 лізі гратимуть по 6 команд. У 1 лізі: Геологія, Джей Ті Ай, Ягуар, Світловодськ, КВБЗ та Кремінь 2004. У 2 лізі змагатимуться: Поло, Брест, Інтер Авто, Кредмаш, Діліжанс, Трансгаз. Також прийняли рішення про обмеження кількості професійних гравців, якщо у 1 лізі можна заявити двох професійних футболістів, то у 2-й лише одного.