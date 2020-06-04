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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці дограють чемпіонат з футзалу, який перервав COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 274

 

Змагання відбудуться без вболівальників

Цього тижня у Кременчуці завершуються змагання з футзалу, які були призупинені через пандемію COVID-19. Догравання змагань проходять в останніх трьох лігах. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Кременчука.


Зауважимо, що згідно з постановою головного санітарного лікаря всі змагання проходять без глядачів.


Дата

Початок

Матч

Турнір

ГРАНІТ

03.06

18:00

Мегаспорт - Юність

5 Ліга

Нагородження 5 Ліги

03.06

19:00

Титан - Укрторгтранс

5 Ліга

04.06

18:00

Н.Знамянка – Креммясо

4 Ліга

04.06

19:00

Олександрія – Кремінь АТО

4 Ліга

Нагородження 4 Ліги

04.06

20:00

Нафтохімік В - Імпульс

4 Ліга

05.06

18:00

Граліан – Локомотив

4 Ліга

05.06

19:00

Світ спорту – Каріатида

6 Ліга

Нагородження 6 Ліги

05.06

20:00

Н.Знамянка-2 – Мобі Опт

6 Ліга

06.06

15:00

Світанок – Талант

4 Ліга

06.06

16:00

Стріт – Брест

4 Ліга

06.06

17:00

ПБК – АКБ Лінк

6 Ліга

07.06

12:00

Чемпіон – Сокол

5 Ліга

07.06

13:00

Прорив - Марсель

5 Ліга


Дискваліфіковані:

  • Максим Вікулов (Брест)
  • Євгеній Гуцу (Мегаспорт)
  • Руслан Дмитрієв (Стріт)
  • Артур Гаврильченко (Каріатида)
  • Владислав Зубчекно (Каріатида)
  • Олександр Крупенко (Граліан)


Напередодні відновлення змагань на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулися збори щодо старту Кубка Дніпра в Кременчуці. Заступники голови Федерації футболу Кременчука: Володимир Наритник, Вадим Маньковський та Валерій Давидов разом з суддями та представниками клубів обговорили завершення чемпіонату з футзалу (який обірвався через карантин) та старт Кубка Дніпра.

Кубок Дніпра проходитиме на двох основних полях: на території ВПУ №7 та «Новатор». Змагання стартують вже цими вихідними.

У 1 та 2 лізі гратимуть по 6 команд. У 1 лізі: Геологія, Джей Ті Ай, Ягуар, Світловодськ, КВБЗ та Кремінь 2004. У 2 лізі змагатимуться: Поло, Брест, Інтер Авто, Кредмаш, Діліжанс, Трансгаз. Також прийняли рішення про обмеження кількості професійних гравців, якщо у 1 лізі можна заявити двох професійних футболістів, то у 2-й лише одного.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал спорт

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