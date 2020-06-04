У Кременчуці дограють чемпіонат з футзалу, який перервав COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 274

Цього тижня у Кременчуці завершуються змагання з футзалу, які були призупинені через пандемію COVID-19. Догравання змагань проходять в останніх трьох лігах. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Кременчука.





Зауважимо, що згідно з постановою головного санітарного лікаря всі змагання проходять без глядачів.





Дата Початок Матч Турнір ГРАНІТ 03.06 18:00 Мегаспорт - Юність 5 Ліга Нагородження 5 Ліги 03.06 19:00 Титан - Укрторгтранс 5 Ліга 04.06 18:00 Н.Знамянка – Креммясо 4 Ліга 04.06 19:00 Олександрія – Кремінь АТО 4 Ліга Нагородження 4 Ліги 04.06 20:00 Нафтохімік В - Імпульс 4 Ліга 05.06 18:00 Граліан – Локомотив 4 Ліга 05.06 19:00 Світ спорту – Каріатида 6 Ліга Нагородження 6 Ліги 05.06 20:00 Н.Знамянка-2 – Мобі Опт 6 Ліга 06.06 15:00 Світанок – Талант 4 Ліга 06.06 16:00 Стріт – Брест 4 Ліга 06.06 17:00 ПБК – АКБ Лінк 6 Ліга 07.06 12:00 Чемпіон – Сокол 5 Ліга 07.06 13:00 Прорив - Марсель 5 Ліга





Дискваліфіковані:

Максим Вікулов (Брест)

Євгеній Гуцу (Мегаспорт)

Руслан Дмитрієв (Стріт)

Артур Гаврильченко (Каріатида)

Владислав Зубчекно (Каріатида)

Олександр Крупенко (Граліан)





Напередодні відновлення змагань на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулися збори щодо старту Кубка Дніпра в Кременчуці. Заступники голови Федерації футболу Кременчука: Володимир Наритник, Вадим Маньковський та Валерій Давидов разом з суддями та представниками клубів обговорили завершення чемпіонату з футзалу (який обірвався через карантин) та старт Кубка Дніпра.

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Кубок Дніпра проходитиме на двох основних полях: на території ВПУ №7 та «Новатор». Змагання стартують вже цими вихідними.

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У 1 та 2 лізі гратимуть по 6 команд. У 1 лізі: Геологія, Джей Ті Ай, Ягуар, Світловодськ, КВБЗ та Кремінь 2004. У 2 лізі змагатимуться: Поло, Брест, Інтер Авто, Кредмаш, Діліжанс, Трансгаз. Також прийняли рішення про обмеження кількості професійних гравців, якщо у 1 лізі можна заявити двох професійних футболістів, то у 2-й лише одного.