Начальниця «Укрпошти» вкрала 80 тисяч грн, частина з яких призначалася для виплат соцдопомоги та пенсій

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 750

Підозрювана заволоділа грошима упродовж серпня-жовтня 2019 року, наразі їй повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні

Начальниця одного з відділень поштового зв'язку Полтавської дирекції АТ «Укрпошта» підозрюється у привласненні майже 80 тис грн, частина з яких призначалася для виплат соціальної допомоги та пенсій. Про це інформує прокуратура Полтавської області.

За даними слідства, жінка, будучи матеріально відповідальною особою, вкрала майже 21 тис грн, які перебували у розпорядженні поштового відділення і призначалися для виплат пенсій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Окрім цього, маючи доступ до грошей, що знаходилися в касі, вона привласнила понад 58 тис грн, а в щоденних звітах вказувала про їх наявність. Таким чином упродовж серпня-жовтня 2019 року підозрювана заволоділа майже 80 тис грн.





Наразі начальниці за процесуального керівництва Кременчуцької місцевої прокуратури повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 191 КК України) та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування триває.