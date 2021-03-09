Елітні багатоповерхівки та підземні паркінги: як зміниться центр Кременчука

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 3 248 Коментарів: 14





















Фото: Артем Коваленко

Незабаром обличчя центру Кременчука матиме новий вигляд завдяки будівлям, які планується звести. Управління містобудування та архітектури виконкому запропонувало зміни до детального плану території центральної частини міста та запросило містян їх обговорити. Процедура обговорення триватиме до першого квітня. Інформація розміщена на офіційному порталі Кременчуцької міськради, на сторінці УМА.





Орієнтовна площа території, яка розглядається при коригуванні детального плану, складає 284 га. УМА оприлюднило адреси ділянок, де намічені зміни. Це або допоки вільні для забудови ділянки, або ті, де існуючі будівлі підуть під знесення. Фотокореспондент «Телеграфа» пройшовся центром міста та подивився, де намічаються зміни та що має незабаром зникнути, або дати місце іншому.





Забудовником більшості об’єктів виступить будівельна компанія «Європабуд».

Бульвар Пушкіна: будинок з підземним паркінгом





Територія на бульварі Пушкіна та по вул. Першотравневій, 22-А (що біля «Промінвестбанку») наразі вільна від забудови. Вона складається з двох ділянок, обидві виділені ТОВ «Європабуд» та призначені «для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, для закінчення будівництва комплексу громадських будівель та споруд».





Натомість пропонується змінити цільове призначення на користь будівництва дев’яти секцій багатоквартирних житлових будинків з підземним паркінгом. А також вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення (під офіси, магазини тощо). За планом, у новобудові буде 216 квартир та передбачено 216 машиномісць у паркінгу.





В інфраструктурі - ігровий майданчик для дітей, тимчасове місце стоянки для 54 велосипедів. А також майданчик для занять фізкультурою, місце відпочинку для дорослих, які хочуть розмістити на даху прибудованих одноповерхових будівель.

Відповідно до Генплану міста, на ділянці можлива 12-16-поверхова перспективна забудова.





Вулиця Перемоги: замість гаражів - будинок з підземним паркінгом





На ділянці, що на вулиці Перемоги, 34 зараз знаходяться одноповерхові будівлі гаражів. Відповідно до детального плану, вони підлягають знесенню. Замість їх передбачається звести багатоквартирний будинок (на 27 квартир) з підземним паркінгом (на 27 машиномісць), з необхідними майданчиками (ігровим, спортивним) та проїздами. Планується й місце для стоянки 27 велосипедів.





Ділянка зараз перебуває в оренді ТОВ «Європабуд». Генплану відповідає будівництво не вище 2-4 поверхів.

Новий будинок на розі вулиць Мазепи та Академіка Маслова

На цій ділянці, яка теж перебуває в оренді ТОВ «Європабуд», зараз знаходиться фундамент, що підлягає демонтажу - так сказано в матеріалах УМА.





Передбачається нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (на 24 квартири) з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями. Плануються й ігрові майданчики для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, спортивний майданчик, місце для відпочинку дорослого населення, озеленення. І усе це задля економії місця – на покрівлі одноповерхової частини нежитлових приміщень.





А тут вже повним ходом йде будівництво





Так само, як і на вул. Перемоги, на цій території Генплану відповідає будівництво не вище 2-4 поверхів. Втім, тут є нюанс, у матеріалах УМА сказано:





«Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):окремі багатоквартирні житлові будинки до 9 поверхів (лише за умови містобудівних розрахунків або детального плану території)».





Багатоповерхівка на Софіївській замість розвалюх

Ділянка по вул. Софіївській на даний час у приватній власності, на ній розташовані індивідуальні житлові будинки за адресами вул. Софіївська, 15, 17, 19.









Відповідно до детального плану, вони підлягають знесенню на користь будівництва нової багатоповерхівки на 72 квартири. Тут, відповідно до Генплану, можливе будівництво 5-9 поверхів.





Передбачені ігрові майданчики для дітей, місце відпочинку для дорослих, спортивний майданчик, стоянка для велосипедів.





Трохи місця й для гаражів

Ділянка по вул. Генерала Ірінєєва, 27/21 перебуває у приватній власності як присадибна. Відповідно до плану забудови, індивідуальний будинок підлягає знесенню.





Будинок уже й знесли, місце під гаражі розчистили





Замість нього пропонується нове будівництво одноповерхової зблокованої будівлі гаражу з окремими відділеннями для мототранспорту, автотранспорту та підсобним приміщенням.





Є зауваження, пропозиції?





Управління містобудування та архітектури приймає зауваження та пропозиції стосовно даного проекту приймаються до 1 квітня 2021 за адресою: площа Перемоги, 2, каб 219.





Ознайомитися з матеріалами (у т. ч. графічними) можна на сайті Кременчуцької міськради та у приміщенні УМА, каб. 222, у робочі дні з 09.00 до 16.00.





Відповідальна за організацію ознайомлення з матеріалами проєкту та розгляду пропозицій – заступник начальника управління-начальник відділу планування, забудови міста та містобудівного моніторингу управління містобудування та архітектури Ковальчук Вікторія Володимирівна.