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Топ новина, Кременчук

Елітні багатоповерхівки та підземні паркінги: як зміниться центр Кременчука

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 3 248 Коментарів: 14

 

Управління містобудування та архітектури запропонувало зміни до детального плану території центральної частини міста
Фото: Артем Коваленко

Незабаром обличчя центру Кременчука матиме новий вигляд завдяки будівлям, які планується звести. Управління містобудування та архітектури виконкому запропонувало зміни до детального плану території центральної частини міста та запросило містян їх обговорити. Процедура обговорення триватиме до першого квітня. Інформація розміщена на офіційному порталі Кременчуцької міськради, на сторінці УМА.


Орієнтовна площа території, яка розглядається при коригуванні детального плану, складає 284 га. УМА оприлюднило адреси ділянок, де намічені зміни. Це або допоки вільні для забудови ділянки, або ті, де існуючі будівлі підуть під знесення. Фотокореспондент «Телеграфа» пройшовся центром міста та подивився, де намічаються зміни та що має незабаром зникнути, або дати місце іншому.


Забудовником більшості об’єктів виступить будівельна компанія «Європабуд».

 

Бульвар Пушкіна: будинок з підземним паркінгом

 


Територія на бульварі Пушкіна та по вул. Першотравневій, 22-А (що біля «Промінвестбанку») наразі вільна від забудови. Вона складається з двох ділянок, обидві виділені ТОВ «Європабуд» та призначені «для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, для закінчення будівництва комплексу громадських будівель та споруд».


Натомість пропонується змінити цільове призначення на користь будівництва дев’яти секцій багатоквартирних житлових будинків з підземним паркінгом. А також вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення (під офіси, магазини тощо). За планом, у новобудові буде 216 квартир та передбачено 216 машиномісць у паркінгу.


В інфраструктурі - ігровий майданчик для дітей, тимчасове місце стоянки для 54 велосипедів. А також майданчик для занять фізкультурою, місце відпочинку для дорослих, які хочуть розмістити на  даху прибудованих одноповерхових будівель.

Відповідно до Генплану міста, на ділянці можлива 12-16-поверхова перспективна забудова.


 

Вулиця Перемоги: замість гаражів - будинок з підземним паркінгом

 


На ділянці, що на вулиці Перемоги, 34 зараз знаходяться одноповерхові будівлі гаражів. Відповідно до детального плану, вони підлягають знесенню. Замість їх передбачається звести багатоквартирний будинок (на 27 квартир) з підземним паркінгом (на 27 машиномісць), з необхідними майданчиками (ігровим, спортивним) та проїздами. Планується й місце для стоянки 27 велосипедів.


Ділянка зараз перебуває в оренді ТОВ «Європабуд». Генплану відповідає будівництво не вище 2-4 поверхів.

 

Новий будинок на розі вулиць Мазепи та Академіка Маслова

 

На цій ділянці, яка теж перебуває в оренді ТОВ «Європабуд», зараз знаходиться фундамент, що підлягає демонтажу - так сказано в матеріалах УМА.


Передбачається нове будівництво багатоквартирного житлового будинку (на 24 квартири) з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.  Плануються й ігрові майданчики для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, спортивний майданчик, місце для відпочинку дорослого населення, озеленення. І усе це задля економії місця – на покрівлі одноповерхової частини нежитлових приміщень.


 

А тут вже повним ходом йде будівництво


Так само, як і на вул. Перемоги, на цій території Генплану відповідає будівництво не вище 2-4 поверхів. Втім, тут є нюанс, у матеріалах УМА сказано: 


«Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):окремі багатоквартирні житлові будинки до 9 поверхів (лише за умови містобудівних розрахунків або детального плану території)».

 


Багатоповерхівка на Софіївській замість розвалюх

 

Ділянка по вул. Софіївській на даний час у приватній власності, на ній розташовані індивідуальні житлові будинки за адресами вул. Софіївська, 15, 17, 19. 


 


Відповідно до детального плану, вони підлягають знесенню на користь будівництва нової багатоповерхівки на 72 квартири. Тут, відповідно до Генплану, можливе будівництво 5-9 поверхів.


Передбачені ігрові майданчики для дітей, місце відпочинку для дорослих, спортивний майданчик, стоянка для велосипедів.


Трохи місця й для гаражів

Ділянка по вул. Генерала Ірінєєва, 27/21 перебуває у приватній власності як присадибна. Відповідно до плану забудови, індивідуальний будинок підлягає знесенню.


 

Будинок уже й знесли, місце під гаражі розчистили


Замість нього пропонується нове будівництво одноповерхової зблокованої будівлі гаражу з окремими відділеннями для мототранспорту, автотранспорту та підсобним приміщенням.


Є зауваження, пропозиції?


Управління містобудування та архітектури приймає зауваження та пропозиції стосовно даного проекту приймаються до 1 квітня 2021 за адресою: площа Перемоги, 2, каб 219.


Ознайомитися з матеріалами (у т. ч. графічними) можна на сайті Кременчуцької міськради та у приміщенні УМА, каб. 222, у робочі дні з 09.00 до 16.00.


Відповідальна за організацію ознайомлення з матеріалами проєкту та  розгляду пропозицій – заступник начальника управління-начальник відділу планування, забудови міста та містобудівного моніторингу управління містобудування та архітектури Ковальчук Вікторія Володимирівна.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: будинок забудова будівництво Європабуд центр
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Коментарі: 14

682
evil:
Сьогодні, 09:29

Я содрогаюсь, когда иду по центральной площади города и вижу как ее изуродовали строящейся *** многоэтажкой на входе в парк. А ведь это только одна из двух! Вторая должна быть позже симметрично относительно центрального входа в парк. Я смотрю на это доробло. И хочется чтобы все, кто причастен к его строительству: заказчики, горисполкомовские тушки (которые протаскивали за уши это строительство), горисполкомовские чинуши (давшие разрешение), причастные к этому архитекторы, главный архитектор...чтобы все они залезли на крышу этого здания, взялись за руки, и ***!!! 


74 5
471
shtai:
Сьогодні, 09:43

Цитата: evil

 

При этом желательно как можно скорее, чтобы дом еще не успели здать в эксплуотацию и его можно было без проблем демонтировать.


33 2
890
почемучка:
Сьогодні, 09:58

Цитата: shtai
Цитата: evil

 

При этом желательно как можно скорее, чтобы дом еще не успели здать в эксплуотацию и его можно было без проблем демонтировать.

Демонтувати будинок? )))))

Ви вірите що можна вийняти кишки, вичини звідти шлаки, вкинути їх назад в черево, і людина продовжує жити щасливо? Ось і тут така ж ймовірність


12 1
471
shtai:
Сьогодні, 10:09

Цитата: почемучка
Цитата: shtai
Цитата: evil

 

При этом желательно как можно скорее, чтобы дом еще не успели здать в эксплуотацию и его можно было без проблем демонтировать.

Демонтувати будинок? )))))

Ви вірите що можна вийняти кишки, вичини звідти шлаки, вкинути їх назад в черево, і людина продовжує жити щасливо? Ось і тут така ж ймовірність

В чому проблема (без супротиву місцевої влади) демонтувати будинок? В центрі міста по вул. Лейтенанта Покладова був старенький будинок історичного значення, то його без проблем вивели з архітектурної спадщини, демонтували і на його місці побудували новий. Я розумію, що за теперішньої місцевої влади це утопія, але якщо вони всі сігануть з 9-ого поверху, можливо нові зможуть працювати на благо міста, а не своєї кишені.


21 0
79
КАПУША:
Сьогодні, 10:10

Де хоч один садок чи школа? Куди ви пхатимете дітей?


32 3
890
почемучка:
Сьогодні, 10:21

Цитата: shtai
В чому проблема (без супротиву місцевої влади) демонтувати будинок?
Кельму колись в руках тримали? Щоб знати обєм знань про що ведем діалог.

 

Різниця як для прикладу зробити вставну знімну щелепу, чи цю ж щелепу посадити на імпланти


2 3
1 111
hunter:
Сьогодні, 10:22

Цитата: shtai
Цитата: evil

 

При этом желательно как можно скорее, чтобы дом еще не успели здать в эксплуотацию и его можно было без проблем демонтировать.

Вы в какой стране живете?Из всего дома,вернее квартир в доме,две отдадут участникам АТО,две переселенцам,еще две медикам которыне боролись с ковидов в городе,ну еще одну многодетной семье.И после этого вам кто то даст демонтаж?


4 2
890
почемучка:
Сьогодні, 10:37

ІМХО по складності демонтаж будинку = вартості його монтажу. Розібрати старий будинок цеглини якого тримаються на глині геть не теж саме що і будинок в якого між цеглинами цементна суміш при умові що будинок не моноліт. Розмір грошового питання - або  дитсадка побудувати АБО знести новобудову. За чий рахунок? Забудовника?? - не дочекаєтесь, так і буде стояти недобудова. За рахунок місцевого бюджету? - згодетесь пожертвувати двома новими дитсадаками, щоб через 10 років на тому ж місці зявився знову новий такий же будинок,  адже там вже є підготовлена площадка, забиті сваї



Цитата: hunter
две отдадут участникам АТО,две переселенцам,еще две медикам которыне боролись с ковидов в городе,ну еще одну многодетной семье
які вони успішно продадуть, і їм вистачить купити б/у кожному по 2 квартири на Молодіжному чи Раківці))))


5 1
61
Yaroslav:
Сьогодні, 10:38

пусть делают, всё лучше чем эти заборы с объявлениями 


3 34
29
Natali_nata:
Сьогодні, 10:51

Город приображается и к этому нужно относится нормально.


4 34
48
1
Марина Василенко:
Сьогодні, 11:02

Да и правильно, пусть проводят ремонтные работы. Город будет намного лучше выглядеть.


2 27
2 742
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:32

боты вышли на работуsmile


17 3
18
Малыш:
Сьогодні, 12:13

Цитата: Марина Василенко

Да и правильно, пусть проводят ремонтные работы. Город будет намного лучше выглядеть.

Ходить тебе, бот, с какашкой на автарке и в этот раз


12 0
201
DNIWE:
Сьогодні, 12:54

Даже женщина легкого поведения вызывает больше уважения, чем боты Малецкого


5 0

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